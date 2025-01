Ex-Fluminense e Palmeiras, Felipe Melo anuncia fim da carreira

Aos 41 anos, Felipe Melo colocou um ponto final em sua carreira como jogador de futebol. Na manhã desta sexta-feira, o agora ex-volante - que carregou a fama de líder e polêmico - usou as redes sociais para confirmar a aposentadoria dos gramados.

Segundo OGOL, Felipe Melo deixa o esporte após 880 jogos e 73 gols. Revelado pelo Flamengo no início dos anos 2000, também atuou por Cruzeiro e Grêmio antes de partir para o exterior. Na Europa, defendeu Mallorca-ESP, Racing Santander-ESP, Almería-ESP, Fiorentina-ITA, Juventus-ITA, Galatasaray-TUR e Inter de Milão-ITA.

Voltou ao Brasil em 2017 para se tornar ídolo e conquistar a América duas vezes com a camisa do Palmeiras. Em 2022, seguiu para o Fluminense - sua última equipe - e também chegou ao topo da Libertadores.

Pela Seleção Brasileira, comemorou o título da Copa das Confederações de 2009. No ano seguinte, participou da campanha até as quartas de final do time comandado por Dunga na Copa do Mundo da África do Sul.

Veja abaixo o texto de despedida de Felipe Melo:

Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d'Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo.

A minha força sempre veio da fé, do amor e da misericórdia de Deus. Nos momentos mais difíceis, Ele esteve comigo, me levantou, e nos momentos de glória, me lembrou de ser grato.

Agradeço a todos os clubes que tive o prazer de atuar, aos torcedores, que foram o combustível da minha caminhada, aos meus companheiros, todas as pessoas que marcaram essa jornada e à minha família, que sempre acreditou em mim. Mas, acima de tudo, agradeço a Deus, que me deu o dom, a coragem e a oportunidade para viver tudo isso.

Agora, sigo confiante para o próximo capítulo, porque sei que Ele continuará me guiando. Obrigado a todos que fizeram parte dessa história. Gratidão, Jesus, por ser único e suficiente em minha vida. Nunca deixem de sonhar grande, profetizar com convicção e agir, porque Ele realiza!!

Permanece a FÉ!