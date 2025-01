Djokovic abandona jogo, e Zverev vai à final do Australian Open

Novak Djokovic vinha enfrentando dificuldades com o calor desta sexta-feira, em Melbourne, durante as semifinais do Australian Open, mas fazia um jogo equilibrado com o alemão Alexander Zverev. No entanto, quando errou um voleio em 5/6 no tie-break do primeiro set, o sérvio foi imediatamente cumprimentar o alemão e abandonou a partida. Com o resultado, Zverev avançou à final do torneio e agora espera o vencedor da semifinal entre Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Ben Shelton para conhecer seu adversário.

Nas quartas de final, contra Carlos Alcaraz, na terça-feira, Djokovic saiu vitorioso, mas também sofreu uma lesão na coxa esquerda. Na conversa com os jornalistas após aquela partida, o veterano de 37 anos não quis entrar em detalhes, mas disse que era uma lesão parecida com a que ele teve no mesmo Australian Open, em 2023, quando foi campeão. Nole cancelou seus treinos dos últimos dias, mas parecia bem no começo do duelo com Zverev. À medida em que o set se alongava, contudo, o sérvio demonstrava sinais de desgaste e já não se movimentava como no início.

Ainda assim, Djokovic fez um bom tie-break, que foi equilibrado e sem mini-breaks até a reta final. Zverev conquistou um set point ao vencer o 11º ponto e, na sequência, Nole errou um voleio fácil, o que definiu o set em 7/6(5), após 1h21min de jogo.

Depois do cumprimento e de um abraço em Zverev, Djokovic deixou a quadra sob vaias de parte do público. Ainda assim, gesticulou e acenou para a torcida, que respondeu com mais aplausos do que vaias. Em seguida, Sascha falou ao público e pediu respeito ao sérvio, lembrando que Djokovic foi campeão do Australian Open lesionado em duas oportunidades.

O que Djokovic disse

Sobre a lesão:

"Não bati na bola desde o jogo com Alcaraz. Até uma hora antes do jogo... Fiz o possível para administrar a ruptura muscular que sofri. Remédios e bandagem e fisioterapia, mas no fim do primeiro set, eu comecei a sentir mais e mais dor, e foi demais para lidar no momento. Um fim infeliz, mas tentei."

"É uma ruptura muscular. Dois anos atrás, eu administrei melhor em quadra. Desta vez, não foi o caso. Nesse tipo de ocasião, você tem que tentar fazer o máximo no menor tempo possível, e foi o que fiz. Pensei que seria bom o bastante, mas não foi o caso, infelizmente."

Sobre se teria continuado em quadra se tivesse vencido o primeiro set:

"Talvez. Se eu tivesse vencido o primeiro set, talvez tivesse tentado mais alguns games, meio set, mas estava piorando, então... Mesmo se eu tivesse vencido o primeiro set, seria uma batalha enorme para me manter fisicamente no nível dele [Zverev] em ralis por mais 2-3-4 horas. Acho que eu não tinha isso no tanque hoje, infelizmente."

Sobre se continuará a trabalhar com Andy Murray:

"Nós dois ficamos desapontados com o que aconteceu. Não conversamos sobre os próximos passos. Acabamos de sair da quadra. Certamente, terei uma conversa com ele, agradecerei por estar aqui comigo, darei o meu feedback, que obviamente é positivo, verei como ele se sente, e daremos o próximo passo. É duro virar a página tão rápido e falar sobre os próximos passos. Precisamos esfriar um pouco."