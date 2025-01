Corinthians será o teste para o quarteto ofensivo do São Paulo, diz Arnaldo

O quarteto formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri foi bem na vitória do São Paulo sobre o Guarani no Paulistão, mas será testado à vera no Majestoso de domingo (26), analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Essa é uma formação que deu bons sinais, quando o São Paulo tem a bola com esses quatro fica um time bem interessante, muito melhor do que o ano passado, mais criativo com a presença do Oscar. Mas aí tem o ônus — sem a bola, é um time que sofre demais para marcar o adversário.

São quatro jogadores ofensivos e já veteranos: os quatro têm mais de 30 anos. Então, para mim, contra o Corinthians, ou contra adversários como o Corinthians, esse não seria o melhor sistema para o São Paulo jogar.

Agora, é pouco provável que não joguem os quatro no domingo nessa circunstância -- torcida única do São Paulo, Morumbi lotado, nesse jogo específico. E aí talvez seja um teste para ver esse sistema contra times fortes, e contra o time mais forte do Brasil nos últimos meses, o time que não perde.

Arnaldo Ribeiro

O colunista ressaltou a invencibilidade do Corinthians no futebol nacional, que dura desde o dia 29 de outubro do ano passado.

Tem uma curiosidade essa série do Corinthians. A última derrota para um time brasileiro em qualquer competição foi para o São Paulo em Brasília lá atrás, naquele jogo em que o Corinthians teve dois jogadores expulsos e o São Paulo ganhou por 3 a 1. O Corinthians não perdeu desde então .

Arnaldo Ribeiro

O São Paulo recebe o Corinthians às 18h30 (de Brasília) do próximo domingo (26), no Morumbis, pela 4ª rodada do Paulistão.

Com um jogo a menos, o Tricolor e o Noroeste estão empatados na ponta do Grupo C com quatro pontos. O Timão lidera o grupo A com 100% de aproveitamento (nove pontos em três jogos).