Corinthians inicia preparação para clássico e Ramón Díaz planeja força máxima contra São Paulo

Disposto a esticar a sequência de dez vitória consecutivas contando as partidas da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians deve mesmo escalar a força máxima para o clássico deste domingo diante do São Paulo no MorumBis. No treino desta sexta-feira, o comandante argentino Ramón Díaz comandou um trabalho de posse de bola e já começou a esboçar a escalação da equipe.

Nesta montagem do elenco, a principal novidade está na presença do goleiro Hugo Souza. Ele se recuperou de um quadro de amigdalite e ainda não tinha estreado nesta temporada. Neste período em que esteve ausente, Matheus Donelli foi o titular do gol corintiano. Memphis Depay, que entrou apenas no decorrer dos jogos neste início de Campeonato Paulista também tem boas chances de aparecer como titular.

Na entrevista coletiva após a vitória no compromisso de meio de semana diante do Água Santa, Díaz já havia deixado claro que a partida diante de um adversário como o São Paulo deveria ser encarada de forma diferente em função da rivalidade que envolve os dois times.

"Vamos tentar armar uma equipe competitiva. Todos os atletas descansaram e queremos que cheguem frescos para a partida", afirmou o treinador.

Na atividade realizada no CT Joaquim Grava, Díaz também deu ênfase aos trabalhos de transição rápida, além de um exercício de enfrentamento em espaço reduzido. Apostando em um ataque experiente, ele deve formar o sistema ofensivo com Memphis Depay e Yuri Alberto na frente.

Com 100% de aproveitamento até aqui no Estadual, o Corinthians lidera de forma isolada o Grupo A da competição com nove pontos. O Mirassol vem em segundo com seis enquanto Inter de Limeira e Botafogo aparecem empatados com dois empates e uma derrota em três rodadas.