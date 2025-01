Comissão técnica do Corinthians deve promover garotos após final da Copinha; veja os mais cotados

A tendência é que a comissão técnica do Corinthians promova alguns garotos da equipe sub-20 para o profissional após a final da Copinha, contra o São Paulo. Um certo número de atletas que têm se destacado na base estão no radar do técnico Ramón e do auxiliar Emiliano Díaz.

A comissão já queria ter integrado alguns jovens para este começo do Campeonato Paulista, tirando-os da Copinha, mas mudaram de ideia em conjunto com o departamento de futebol. Os garotos seguiram no torneio de base e levaram o Timão à grande decisão, que será disputada no sábado.

"Já sabemos quem (dos garotos) vamos utilizar, não vou falar nomes porque eles precisam jogar, ganhar a final, mas eles sabem que nós vamos usar eles no Paulista, eles sabem. Não falarei nomes em respeito ao grande trabalho que estão realizando", disse Emiliano Díaz em coletiva de imprensa, após a vitória contra o Água Santa por 2 a 1.

Dos atletas que atuam na equipe do técnico Orlando Ribeiro, os favoritos na luta por espaço no time de cima são: Kauê (goleiro), Gabriel Caipira (lateral direito), Fernando Vera (zagueiro), Luiz Gustavo Bahia (volante), Luiz Eduardo (meia) e Gui Negão (atacante).

Desses, apenas Kauê é nascido em 2004, ou seja, está no seu último ano de base. Após a Copinha, o Corinthians tem a opção de integrá-lo em definitivo ou emprestá-lo para ganhar mais experiência. O restante pode transitar entre sub-20 e o time de cima, como Léo Mana e Kayke fizeram na temporada passada.

Um jogador que agrada bastante ao profissional é o lateral esquerdo Denner, de apenas 16 anos. No entanto, pela forte concorrência na posição e a pouca idade, a tendência é que o garoto siga com o sub-20.

Mesmo que não sejam relacionados para as partidas, é comum que os garotos completem os treinos do profissional no CT Joaquim Grava. Vários jovens que participam da Copinha já realizaram atividades com o elenco principal ao longo de 2024.

O final de semana promete ser movimentado na base e no profissional do Corinthians. No sábado, o Timãozinho enfrenta o São Paulo na grande decisão da Copinha, enquanto no domingo é a vez dos comandados de Ramón Díaz visitarem o Tricolor, pelo Campeonato Paulista.