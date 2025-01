Com lesão de Garro, Memphis assume papel diferente no ataque do Corinthians; entenda

A lesão de Rodrigo Garro ocasionou em uma mudança de posicionamento de Memphis Depay no Corinthians. O astro holandês ainda não iniciou uma partida em 2025, mas entrou em campo saindo do banco de reservas nas vitórias contra Velo Clube e Água Santa.

Dentro do 4-3-1-2 montado por Ramón Díaz, Memphis vem atuando como o meia atrás dos atacantes, função normalmente exercida por Rodrigo Garro ou Igor Coronado.

Memphis costuma se um dos atacantes, normalmente atuando ao lado de Yuri Alberto. Nem por isso o jogador deixa de se movimentar para ajudar na construção dos lances, tanto que já soma quatro assistências desde que chegou ao clube.

"Costumamos jogar com ele e Garro como armadores, é uma posição que ele já fez muito, jogou assim na França... É um craque e pode jogar em qualquer lado. Estamos muito contentes, a minutagem que programamos para ele está sendo feita. Ele está em boas condições e vai nos dar muitas alegrias, como ano passado", disse Emiliano Díaz quando questionado sobre o tema em entrevista coletiva na última quarta-feira.

Mapa de calor de Memphis neste Paulista

O posicionamento mais recuado do atacante holandês não resulta em menos finalizações por partida. O atleta teve algumas chances de ir às redes nos dois jogos que disputou, mas pecou na falta de pontaria e no bom trabalho dos goleiros adversários.

Segundo o Sofascore, plataforma especializada em estatísticas, Memphis já finalizou nove vezes neste Paulistão. O atleta tem a maior média de chutes por partida do elenco até aqui, com 4,5. Pedro Raul vem em segundo lugar, com 3,0.

Memphis possui 16 jogos pelo Corinthians, com sete gols anotados. O atleta vive a expectativa de ser titular no clássico contra o São Paulo, que será disputado no próximo domingo.

Independentemente de sua função em campo, o torcedor corintiano espera que Memphis ajude o time a voltar a ganhar do rival depois de cinco clássicos de jejum.