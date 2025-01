Cozinheiro, mansão e carro blindado: as polêmicas do contrato de Memphis

A contratação de Memphis Depay pelo Corinthians foi firmada através de cinco contratos (direitos de imagem, premiações, luvas, trabalho e um aditivo). O valor total do acordo pode chegar a R$ 120 milhões, contando com os bônus. No entanto, o número astronômico não é a única coisa que chama a atenção no negócio.

A seguir, o UOL destaca os cinco detalhes polêmicos da transação entre o clube alvinegro e a estrela holandesa.

Valor extrapola patrocínio

Se o contrato alcançar o valor máximo, a Esportes da Sorte pode não cobrir nem a metade do vínculo de Memphis. Isso porque a patrocinadora máster do Timão arcará com R$ 57 milhões.

Como o valor total pode alcançar a casa dos R$ 120 milhões — com luvas e premiações —, o clube ainda teria que desembolsar R$ 63 milhões de seus cofres. Vale destacar que as metas do contrato são realistas, o que facilita ao atacante puxar para cima o seu salário mensal.

Cláusula de rescisão

Memphis pode deixar o Corinthians a qualquer momento. Uma das cláusulas do contrato permite que Memphis pague 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões na cotação atual) para romper o contrato sem dificuldades.

Inclusive, um dos pontos do documento sobre questões trabalhistas destaca que o Timão não pode impedir o jogador de sair do clube, caso assim ele deseje.

Performance

O bônus do atacante por performance está muito acima do mercado. Memphis poderá receber mais de R$ 3 milhões em premiações só para ser relacionado para 50% dos jogos durante a vigência do contrato.

O valor independe de ele ser utilizado nas partidas ou não. Os valores são cumulativos para 50%, 60% e 70% de jogos, podendo chegar a R$ 6,3 milhões. Veja abaixo.

50%: R$ 3.150.402

60%: R$ 1.575.201

70%: R$ 1.575.201

Camisa 10 obrigatória

Pelo contrato, Corinthians tem a obrigação de ceder o número 10 para Memphis a partir de 2025. A mesma cláusula do acordo não indica se há penalidade caso a camisa não fique com o holandês.

Desde a temporada passada, o meia Rodrigo Garro é quem usa o número. Ele foi um dos principais destaques da equipe alvinegra e chegou a ser escolhido o melhor de sua posição no Brasileirão 2024.

Regalias acima da média

Mansão, chef de cozinha e camarote: são várias as regalias de Memphis previstas em cláusulas no contrato de trabalho. De acordo com o documento, o Corinthians precisa ceder ao jogador:

1 casa em condomínio fechado;

1 apartamento para seu assessor;

Segurança particular armada;

2 carros blindados com 1 motorista particular para cada veículo;

24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa;

1 cozinheiro particular;

1 camarote (skybox) na Neo Química Arena.

O que diz o Corinthians

Em contato com a reportagem, o Corinthians afirmou que "o contrato do jogador Memphis Depay é sustentável para o clube". Leia os pontos citados pela comunicação do Timão a seguir.

1. Quando o atleta chega ao time, o Corinthians está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, zona de rebaixamento. O time chegou ao 7º lugar da competição nacional, garantindo premiação que rendeu ao Clube mais de 30 milhões de reais. Vaga na Copa do Brasil de 2025, que com o título pode render ao Corinthians até 80 milhões de reais. Classificação na Libertadores, que se conquistar o título pode receber 23 milhões de reais. Além disso, o aumento na bilheteria, não só em jogos na Neo Química Arena, como também fora de São Paulo.

2. Valorização de demais atletas do elenco. Jogadores com alto potencial de venda tiveram seus passes mais valorizados pelo desempenho do time e crescimento do rendimento de todos em campo. Com isso, os ativos do Clube aumentaram consideravelmente.

3. Aumento do engajamento da torcida nas redes sociais do Corinthians, notável desde a chegada do atleta esse crescimento. Aumento na venda de produtos criados pelo Clube com o atleta e valorização da marca Corinthians internacionalmente, com jogos sendo transmitidos pela ESPN da Holanda, e jogos da Corinthians TV transmitidos para fora do país.

4. Benefícios intangíveis como o aumento da confiança do torcedor e a volta do protagonismo do Clube.