Carol Meligeni chega à segunda semifinal seguida em Buenos Aires

A tenista paulista Carolina Meligeni Alves, 304ª colocada no ranking da WTA, segue embalada na Argentina. Depois de conquistar o título do ITF W35 de Buenos Aires na semana passada, Carol garantiu vaga na semifinal no segundo torneio consecutivo na capital argentina, nesta sexta-feira, ao vencer a búlgara Gergana Topalova, 346ª colocada, com parciais de 6/2 6/0, em 1h10 de jogo.

"Joguei muito bem taticamente, com boa qualidade de bola e consegui deixar minha adversária desconfortável. Feliz de ter vencido mais um jogo, chegado à mais uma semi e feito um jogo um pouco mais rápido do que o anterior (2h57)", afirmou Carol, que anotou a oitava vitória seguida.

Na semifinal, neste sábado, Carol, cabeça de chave 4, reencontra a argentina Jazmin Ortenzi, 255ª colocada e principal favorita ao título.

As duas se enfrentam pela quinta vez no circuito e a brasileira tem o retrospecto positivo com três vitórias, a última delas, na semana passada, na final do W35 também de Buenos Aires.