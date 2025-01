Brasileiros conquistam dois títulos no tênis em cadeira de rodas do Aberto da Austrália juvenil

Os brasileiros Vitória Miranda e Luiz Calixto conquistaram dois títulos de duplas no tênis de cadeira de rodas do Aberto da Austrália juvenil. Vitória competiu ao lado da belga Luna Gryp e Luiz com o norte-americano Charlie Cooper.

Vitória Miranda, de 17 anos, conquistou na noite desta quinta-feira o título de duplas do TCR do @australianopen juvenil. Ao lado da belga Luna Gryp, Miranda venceu sobre a norte-americana Sabina Czauz e a letã Ailina Mosko, por duplo 6/1, em apenas 51 minutos de partida. pic.twitter.com/pzu7inghvS ? CBT (@cbtenis) January 24, 2025

Vitória Miranda, de 17 anos, e sua dupla bateram a norte-americana Sabina Czauz e a letã Ailina Mosko por um duplo 6/1 em menos de uma hora. A brasileira lidera o ranking mundial juvenil e ainda pode conquistar mais um triunfo, na final de simples. A adversária será a mesma das duplas, Sabina Czauz. A partida será nesta sexta-feira, a partir das 22h (de Brasília).

"É muito gratificante este título, estava tentando desde o US Open", disse Vitória sobre a conquista nas duplas. "Vou tentar colocar em prática o que venho fazendo nos treinamentos", pontuou sobre a final de simples que disputará.

Outro vencedor foi Luiz Calixto, campeão de duplas masculina, vencendo o belga Alexander Lantermann e o australiano Benjamin. Também em vitória rápida, apenas 53 minutos foram necessários para Luiz e sua dupla vencerem por 6/3 e 6/0. Aos 17 anos, o brasileiro conquistou seu primeiro Grand Slam.

O Aberto da Austrália dobrou o total de títulos brasileiros em Grand Slam na categoria. Os títulos de Vitória e Calixto se somam às duas conquistas de Jade Lanai, campeã de simples e duplas no Aberto dos Estados Unidos Jr em 2022.