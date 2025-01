Atlético-MG anuncia a contratação de Júnior Santos, ex-Botafogo

O Atlético-MG tem um novo reforço para seu ataque. Nesta sexta-feira, o clube oficializou a contratação de Júnior Santos até o final de 2028. O atleta chega ao Galo após defender as cores do Botafogo.

"O Galo me apresentou um grande projeto esportivo. Chego muito feliz e motivado para ajudar meus companheiros na luta pelos títulos em 2025. Defender essa camisa gigante é uma grande responsabilidade e estou ansioso para estar em campo", comentou Júnior Santos.

Um reforço que vem pra vestir a camisa e nos representar em campo! ??#OJacaréAgoraÉGalo pic.twitter.com/WwuSXcZzAJ ? Atlético (@Atletico) January 24, 2025

Segundo a rádio Itatiaia, o atacante custou cerca de R$ 48,6 milhões ao Atlético-MG. O atleta é a quarta contratação do Galo para a temporada, junto com o lateral direito Natanael e os meias Gabriel Menino e Patrick. O atacante Tomás Cuello, ex-Athletico-PR, também já está acertado com a equipe do técnico Cuca, mas ainda não foi anunciado oficialmente.

Júnior Santos disputou 115 jogos com a camisa do Botafogo, com 28 gols marcados e oito assistências distribuídas. O jogador foi peça importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores do ano passado.

No torneio continental, Júnior Santos foi o artilheiro da competição, com dez gols, e ainda marcou o gol do título do Glorioso justamente sobre o Atlético-MG, na vitória por 3 a 1.

O jogador ainda tem passagens por Osvaldo Cruz, Ituano, Ponte Preta e Fortaleza. No futebol japonês, defendeu Kashiwa Reysol, Yokohama Marinos e Sanfrecce Hiroshima.