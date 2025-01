Apresentada no Pinheiros, Júlia Soares cita desafio em mudança

Júlia Soares foi oficialmente apresentada como ginasta do Esporte Clube Pinheiros. Em coletiva realizada no ginásio da ginástica olímpica na manhã desta sexta-feira (24), a curitibana, de 19 anos, respondeu todas as perguntas, falou um pouco da sua vida após a medalha olímpica em Paris e seus planos como atleta na nova casa.

Juju Soares não esqueceu de agradecer tudo que foi o Cegin na sua vida. Voltou a falar que foi uma decisão difícil sair de Curitiba, onde teve toda carreira iniciada. "Devo tudo a Curitiba e ao Cegin, mas chegou em um momento da sua vida que é preciso evoluir, sair do conforto e buscar novos desafios. Sempre tive vontade de defender um grande clube com o histórico que tem o Pinheiros. Um clube que tem um ídolo como o Arthur Nory, sua história olímpica. Tudo isso me motivou a mudar. É um desafio, mas quero evoluir aqui".

Logo na chegada na quinta-feira (23), ao Pinheiros, cruzou com o amigo Arthur Nory, com quem tem uma grande afinidade. "É uma sensação muito grande estar aqui ao lado desse ídolo da ginástica. Um ícone que só encontrava quando estávamos na Seleção", garantiu, além de receber a camisa do Pinheiros na mão do medalhista olímpico no Rio de Janeiro (2016).

Sobre a criação do elemento Soares, entrada com pirueta na trave, Júlia Soares explica que já tinha pensado em criar algo, depois que viu a criatividade da Daiane, em criar um próprio elemento no solo. Coincidentemente, foi procurada pelas técnicas Iryna e Carol, se ela topava criar algo diferente para a trave. "Nossa era tudo que eu procurava. Treinei muito, caí milhares de vezes, mas foi a maior alegria da minha vida quando a Federação Internacional homologou como o movimento Soares", disse sobre o Soares 2, elemento no solo que vai ficar para depois de Los Angeles.

Tanto Júlia Soares, como as técnicas Iryna e Carol, receberam as camisetas do Pinheiros das mãos do presidente do Clube, Carlinhos Brazolin, e do ginasta Arthur Nory. "É uma honra para a família pinheirense receber esse reforço de três grandes nomes da ginástica brasileira. Elas só irão agregar e potencializar a modalidade.

Para o presidente do Pinheiros, Carlinhos Brazolin, um momento único para o clube. "Trazer a Júlia e o conhecimento da Iryna e Carol faz parte dos nossos planos e revolucionar a ginástica. E com certeza a presença das técnicas e de uma medalhista olímpica, campeã brasileira, só irá acrescentar"

A ex-ginasta Carol Molinari é a técnica principal de Júlia Soares. E pretende fazer um treinamento intensivo no ciclo olímpico. "Vamos ver ainda os novos regulamentos e depois pensar em séries inteligentes para melhorar as notas de partida da Júlia", disse Carol.

A nova ginasta do Pinheiros fica em São Paulo até este domingo (26), depois viaja para o Rio de Janeiro. Fará uma etapa de treinamento no Rio de Janeiro, como também um Seminário e deverá voltar para se apresentar ao Pinheiros no fim de fevereiro e início de março.