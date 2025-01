Análise: ainda longe do ideal, São Paulo faz qualidade prevalecer em estreia no Morumbis

O São Paulo estreou no Morumbis em 2025 nesta quinta-feira vencendo o Guarani, por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Diante de mais de 28 mil torcedores, o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía mostrou que ainda está longe do ideal em termos físicos e técnicos, porém, prevaleceu a qualidade do elenco para somar três pontos na tabela.

O São Paulo teve um bom início de jogo, abrindo o placar logo aos quatro minutos. O time continuou criando chances e sempre incomodava a defesa do Guarani quando Lucas e Oscar se aproximavam em determinadas áreas do campo ofensivo.

No segundo tempo, contudo, a situação foi outra. O Guarani passou a oferecer mais resistência ao São Paulo e, gradativamente, começou a incomodar muito mais a defesa tricolor, que, bem postada, não correu muitos riscos, mas teve de ficar mais atenta.

Faltou gás ao São Paulo na etapa complementar. Isso ficou claro. O próprio Oscar, eleito craque do jogo, comentou sobre isso ao fim da partida. Com a curta pré-temporada realizada devido ao calendário apertadíssimo que o futebol brasileiro terá me 2025, jogadores e técnicos acabam não tendo muito o que fazer.

No caso desta quinta-feira, o São Paulo tinha um time mais qualificado que o Guarani, o que fez com que a diferença física entre as duas equipes acabasse sendo anulada pela técnica dos atletas tricolores. No próximo domingo, entretanto, a situação será bem diferente. Lucas, Oscar e companhia terão pela frente o rival Corinthians, no Morumbis, e uma derrota certamente afetará o ambiente tricolor neste início de temporada.

Enquanto o São Paulo teve de colocar em campo um time alternativo na primeira rodada do Paulistão, o Corinthians já tem um maior ritmo de jogo por ter realizado toda a pré-temporada no Brasil e dado minutos aos seus principais atletas desde a primeira rodada.

De fato, será um ótimo teste para o técnico Luis Zubeldía e seus jogadores perceberem o quanto a preparação nos EUA foi proveitosa e qual é o verdadeiro patamar do elenco se comparado com o de um de seus principais rivais. O cansaço mostrado no segundo tempo da partida contra o Guarani, porém, pode ter consequências mais drásticas em um clássico Majestoso.