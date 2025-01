Zubeldía explica escalação com "quarteto mágico" e elogia Oscar no São Paulo: "Precisávamos disso"

Luis Zubeldía explicou por que decidiu escalar o São Paulo nesta quinta-feira com um "quarteto mágico", como é apelidada pela torcida a formação com Lucas, Oscar, Luciano e Calleri juntos no ataque. Para muitos, esse time é extremamente ofensivo, mas ao menos contra o Guarani a estratégia deu certo, já que o Tricolor venceu por 1 a 0.

"Quando alguém joga com quatro atacantes importantes, nosso caso, temos que defender bem, fazer a saída de bola mais segura possível, e quando nos toca trabalhar como equipe na pressão, temos que fazer cada vez melhor e sincronizado. Com o tempo podemos melhorar em várias situações", disse Zubeldía.

É verdade que o Guarani não exigiu muito da defesa do São Paulo, mas a situação certamente será diferente contra adversários mais fortes, caso do duelo de domingo, contra o Corinthians, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, novamente pelo Campeonato Paulista.

"Acredito que para nós é importante começar a defender o melhor possível contra as equipes que estamos enfrentando. Nos últimos oito, nove jogos, não convertemos muito com a pressão no volante. Claro que temos que ter muita concentração, porque os rivais também te analisam. Temos que às vezes usar bola longa para sair jogando e atacar", prosseguiu.

"Quando montamos o plantel, pensávamos como combinar diferentes jogadores, os diferentes recursos que temos para que a equipe resolva determinada situação. Oscar e Alisson são dois jogadores que têm um passe importante para os atacantes: Calleri, André Silva, Luciano, Lucas, Ferreirinha, William... Erick é um atacante mais de assistência. Então, são situações que vamos administrando, Oscar por dentro, por fora, para ter essas combinações", completou.

Ainda sobre Oscar, eleito o melhor jogador da partida, Zubeldía não escondeu a admiração por seu futebol e a empolgação por poder contar com ele em uma temporada que promete ser uma das mais difíceis dos últimos anos.

"Luciano é um jogador que atua por dentro, que marca gol. Lucas é um jogador desequilibrante jogando por fora ou por dentro. Oscar é um jogador que busca mais passes. Os três têm gols, os três te dão coisas diferentes. Por isso a contratação de Oscar. Creio que ele jogando fixo de meia-atacante, ou pela esquerda ou pela direita em direção ao centro, se torna um criador de jogadas. Necessitávamos disso", concluiu Zubeldía.