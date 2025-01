Zagueiro do Palmeiras comemora gol no Santos com gesto obsceno; veja vídeo

O Palmeiras virou sobre o Santos e venceu o Clássico da Saudade na Vila Belmiro por 2 a 1. Thalys e Richard Rios, nos acréscimos, marcaram os gols alviverdes sobre o rival. Na comemoração do empate, entretanto, o zagueiro Naves se exaltou.

As câmeras flagraram o jogador fazendo um gesto obsceno em direção às arquibancadas. Por determinação do Ministério Público, os clássicos no estado de São Paulo são disputados com torcida única do mandante. Naves, então, se dirigia à torcida do Santos.

Este não foi o único gesto obsceno da rodada. No empate sem gols entre Ponte Preta e Portuguesa, o atacante Maceió, da Lusa, foi expulso após o VAR chamar a árbitra Edina Alves Batista (Fifa-SP) para revisar imagem do jogador dando o dedo do meio na beira do campo.

