Vendas de jogadores formados no Fla podem dar alívio ao caixa; veja valores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma das missões do Flamengo nesse início de ano foi ganhar mais folga no caixa, especialmente para investir em novas contratações. Além da venda de Fabrício Bruno, o clube ainda se beneficiou de duas transações envolvendo garotos da base em clubes de fora do país: Igor Jesus e André.

O que aconteceu

Igor Jesus foi vendido pelo Estrela Amadora, de Portugal, ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Ele ficou apenas cinco meses na equipe após ser negociado pelo Flamengo.

O Flamengo vai receber 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões) da negociação. O rubro-negro era dono de 50% dos diretos do jovem, vendido por 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões na cotação atual).

Já André foi vendido pelo mesmo Estrela Amadora ao Rio Ave, ambos de Portugal. Ele tinha sido emprestado em 2023 e comprado no ano seguinte.

O Flamengo tem direito a 40% da transação, ou seja, R$ 5,4 milhões. No entanto, precisará fazer um repasse ao América, clube onde o atacante fez uma parte da formação. O Rio Ave pagou 2,2 milhões de euros (R$ 13,6 milhões) e ainda enviou dois jogadores ao Estrela Amadora.

A venda de Fabrício Bruno deu um respiro importante ao Fla nesse início de ano. Os 7 milhões de euros à vista (cerca de R$ 44 milhões) deram mais margem para os investimentos desse começo de temporada. O impacto também atingiu a folha salarial, que teve alívio após a saída do zagueiro e de David Luiz e Gabigol.

A venda de Igor Jesus ainda pode render mais dinheiro ao Flamengo, que precisou acionar a Fifa. O Estrela Amadora não pagou até hoje a transação de agosto do ano passado por 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões). Outro clube em débito é o Leixões, que deve 175 mil euros (cerca de R$ 1,09 milhões) pela compra de Werton. O rubro-negro cobra de ambos na entidade máxima do futebol.