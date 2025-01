Tatiana Weston-Webb anuncia Adriano de Souza, o Mineirinho, como seu novo treinador

A surfista Tatiana Weston-Webb, dona da primeira medalha olímpica brasileira no surf feminino e terceiro lugar no mundial do esporte, anunciou que o campeão mundial de surf Adriano de Souza, o Mineirinho, será seu novo treinador. A parceria pode render uma nova abordagem técnica e estratégica para a atleta, que irá em busca de alcançar o título mundial de surf.

Segundo Tatiana Weston-Webb, era necessária uma renovação de energias e treinos, fatores que podem ajudar ela em sua evolução ao longo da temporada.

"Para essa temporada de 2025 eu sabia que precisava renovar as energias e mudar meus treinos, pois em 2024 encerrei o ciclo olímpico e achei importante essa mudança para continuar minha evolução. Então, eu escolhi o Adriano, que já é campeão mundial, uma pessoa que admiro muito. Ele trabalhou muito forte para conquistar esse título e eu me identifico com a história dele, pois temos dedicação para vencer e superar os obstáculos. Foi uma escolha bem fácil e estou muito animada", afirma a atleta.

Mineirinho, campeão mundial de surfe em 2015, é uma verdadeira lenda do esporte e por isso dispensa apresentações. O brasileiro carrega uma vasta experiência no circuito e se demonstrou muito feliz em trabalhar com Weston-Webb.

"É um prazer poder trabalhar com a Tati, uma mulher que tem o surf por completo e tem tudo para ser campeã mundial. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto e espero conquistar esse título inédito para o Brasil. Esse é o meu grande objetivo do ano, fazer com que a Tati atinja o seu maior sonho, ser campeã mundial", disse Mineirinho.

O circuito mundial começa nesta segunda-feira (27) e a primeira etapa será em Pipeline, no Havaí, reunindo a elite do esporte nas ondas mais desafiadoras do planeta.