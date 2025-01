Tati Weston-Webb anuncia campeão mundial como novo técnico para temporada 2025

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Tatiana Weston-Webb anunciou nesta quinta-feira que terá um novo técnico para a temporada 2025 do Circuito Mundial de surfe. A brasileira, terceira colocada no circuito no ano passado, será orientada por Adriano de Souza, o Mineirinho, campeão mundial em 2015.

"Para essa temporada, eu sabia que precisava renovar as energias e mudar meus treinos, pois em 2024 encerrei o ciclo olímpico e achei importante essa mudança para continuar minha evolução. Então, eu escolhi o Adriano, que já é campeão mundial, uma pessoa que admiro muito. Ele trabalhou muito forte para conquistar esse título e eu me identifico com a história dele, pois temos dedicação para vencer e superar os obstáculos. Foi uma escolha bem fácil e estou muito animada", comentou a surfista.

A parceria entre ambos vai começar, na prática, na etapa que abre a nova temporada do Circuito, em Pipeline, no Havaí, na segunda-feira - a janela de competições ficará aberta até o dia 8 de fevereiro.

Mineirinho está aposentado desde 2021. Aos 37 anos, o novo técnico de Tati foi o segundo brasileiro a se sagrar campeão mundial, em 2015, atrás apenas de Gabriel Medina. Mineirinho foi, portanto, um dos responsáveis por iniciar a chamada "brazilian storm" (a tempestade brasileira).

"É um prazer poder trabalhar com a Tati, uma mulher que tem o surfe por completo e tem tudo para ser campeã mundial. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto e espero conquistar esse título inédito para o Brasil. Esse é o meu grande objetivo do ano, fazer com que a Tati atinja o seu maior sonho, ser campeã mundial", declarou Mineirinho.