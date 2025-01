Surpresa no Paulistão, Noroeste defende invencibilidade diante do Botafogo

Um dos novatos nesta temporada na elite do Campeonato Paulista, o Noroeste vem sendo a surpresa neste início de estadual. O time de Bauru defende sua invencibilidade, em um duelo direito pela permanência diante do Botafogo-SP, nesta quinta-feira, às 18h30, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, pela terceira rodada.

No último jogo, segurou o atual tricampeão Palmeiras em casa, com o empate por 1 a 1. Enquanto na abertura, venceu o duelo direto de estreantes contra o Velo Clube, fora de casa, por 2 a 1. Resultados que colocaram o time do interior bem no Grupo B, com quatro pontos.

Do outro lado, o Botafogo ainda não se encontrou em campo e já ligou o sinal de alerta em Ribeirão Preto. Na primeira rodada, perdeu para o Guarani, por 2 a 0, fora de casa, e não saiu do zero diante do sub-20 do São Paulo. Com apenas um ponto, é o lanterna do Grupo A.

Na partida diante do Palmeiras, com o estádio lotado, o Noroeste mostrou que irá "vender caro" cada jogo. O time de Paulo Comelli tem como referência o atacante Carlão, ídolo da torcida. Contente com a apresentação, o treinador deve repetir a escalação e seguir com o esquema com linha de cinco na defesa, no 5-3-2, alternando para o 3-4-3.

"Até me surpreende, pois nós tivemos muito pouco tempo para trabalhar. E para você encaixar uma equipe de futebol não é fácil. Às vezes fica uma desconfiança de uma equipe que vem da Série A-2, mas iniciamos muito bem a competição e temos que ter pés no chão e equilíbrio para podermos manter esse ritmo", frisou o técnico.

Do lado do Botafogo, o técnico Márcio Zanardi terá apenas um desfalque em relação à formação que atuou contra o São Paulo. Cumprindo o protocolo de concussão, o zagueiro Edson está fora da partida. Ele se chocou de cabeça com o atacante Ryan Francisco e foi substituído por Alisson Cassiano. Ainda sem marcar gols, Zanardi pediu paciência ao torcedor e deve promover mudanças no setor ofensivo, com a entrada de Baggio na vaga de Silvinho.

"O torcedor quer vencer, que ver um time que jogue em transição, marca os gols, e eu também. Então um pouquinho de paciência, peço calma para o torcedor, que acredite no trabalho, apoie um pouco mais os jogadores que as coisas vão acontecer" prometeu o treinador.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE X BOTAFOGO

NOROESTE - Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos e Maycon; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

BOTAFOGO - João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio (Silvinho), Toró e Pablo Thomaz. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO - Gabriel Henrique Meira Bispo.

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Castilho, em Bauru (SP).