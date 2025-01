Sean Strickland propõe pacto a Dricus du Plessis antes do UFC 312; campeão rejeita

No próximo dia 9 de fevereiro, Sean Strickland e Dricus du Plessis farão a tão aguardada revanche pelo cinturão peso-médio (84 kg) do Ultimate. E antes mesmo de subirem no octógono do UFC 312, na Austrália, o desafiante americano resolveu fazer uma proposta para seu algoz sul-africano, mas, ao que parece, o atual campeão da categoria não está disposto a aceitá-la.

Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Strickland propôs um pacto a Du Plessis para entrar em vigor durante a disputa entre eles no 'main event' do UFC 312. A sugestão do americano envolve uma promessa feita por ambos para que evitem a luta agarrada e mantenham o combate do dia 9 de fevereiro apenas na trocação.

"Escute, holandês, vou precisar que você seja a p*** de um homem. Eu vou precisar que você fique em pé, não fique de joelhos, e nós vamos precisar lutar em pé como homens. Eu sei que você gosta de fazer wrestling, estrangular as pessoas e fazer algumas v***. Mas eu vou fazer um pacto com você, e você faz um pacto comigo, que nós vamos ficar em pé como homens e resolver essa m*** como homens", propôs Strickland.

Proposta recusada

Não demorou muito para que Dricus du Plessis respondesse à proposta feita pelo rival (veja abaixo ou clique aqui). E no que depender do campeão, não haverá acordo de cavalheiros entre ele e Strickland para definir a forma como a revanche será disputada dentro do octógono do UFC 312.

"Não há pactos entre leões e homens", se limitou a responder 'DDP', através da sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Dricus du Plessis e Sean Strickland se enfrentaram pela primeira vez em janeiro do ano passado, no UFC 297, no Canadá. Na ocasião, o sul-africano venceu a batalha de cinco rounds, em uma controversa decisão dividida dos juízes, e se sagrou campeão peso-médio da entidade. Devido ao polêmico resultado, a revanche entre os desafetos - marcada para o dia 9 de fevereiro, na Austrália - é vista como o acerto de contas para a rivalidade dos dois astros da categoria.

