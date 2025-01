Com Oscar, Zubeldía escala quarteto na estreia do São Paulo em casa; veja

O São Paulo está escalado para o jogo desta quinta-feira (23), contra o Guarani, no MorumBIS, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Tricolor vai a campo com: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Lucas, Calleri e Luciano.

Já o Guarani tem como titulares: Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Caio Mello e Geovane; João Victor , Rafael Bilu e João Marcelo.

Zubeldía manda a campo a equipe considerada titular. Lucas Moura, Oscar, Luciano e Calleri finalmente começam uma partida atuando juntos, algo que não aconteceu na pré-temporada nos Estados Unidos.

O próprio Luís Zubeldía faz a sua estreia no Paulistão, uma vez que foi o auxiliar Maxi Cuberas quem comandou o São Paulo no primeiro (e único) jogo do time no Estadual: 0 a 0 com o Botafogo-SP.

A partida terá início às 19h30 (de Brasília). O confronto terá transmissão da TNT (TV fechada) e da Max (plataforma de streaming). O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.