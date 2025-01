São Paulo vence Guarani com gol de Luciano em 1º jogo do "time ideal"

Essa, aliás, foi a primeira vez que a força máxima do São Paulo disputou um jogo oficial. O Tricolor já havia enfrentado o Flamengo, nos EUA, na pré-temporada, com seus principais nomes, porém, na ocasião, Luciano deu lugar a Ferreira no time titular.

O São Paulo venceu o Guarani por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista . O gol da primeira partida do Tricolor em sua casa no ano foi marcado por Luciano, que fez parte do time considerado "ideal" para a nova temporada.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, contra o Corinthians, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília). Será o primeiro clássico do ano para o Tricolor. Já o Guarani terá pela frente o Noroeste, no mesmo dia, às 20h30, em Campinas.

O São Paulo abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo. Luciano recebeu ótimo cruzamento de Alisson e, de carrinho, completou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Gabriel Mesquita.

Mais tarde foi a vez de Calleri recebeu outro grande passe de Alisson, em profundidade, invadiu a área e bateu cruzado, mas Luciano e Oscar não conseguiram chegar a tempo para completar para o fundo das redes. Ótima oportunidade para o Tricolor ampliar.

O Guarani, por sua vez, ameaçou muito pouco durante o primeiro tempo, apostando nas finalizações de longa distância, já que tinha dificuldades para infiltrar na defesa são-paulina. Na reta final do primeiro tempo, o Tricolor voltou a ter mais presença ofensiva e por pouco não foi para o intervalo com uma vantagem ainda maior.

Aos 40 minutos, Oscar levantou na área e Lucas apareceu livre para completar de primeira, mas o goleiro do Guarani defendeu, esbanjando reflexo com o arremate a queima-roupa. Na sequência do lance, a zaga do Guarani afastou para a entrada da área, onde Luciano apareceu para bater de primeira, mandando rente à trave.

Segundo tempo

A intensidade no segundo tempo foi outra. Buscando retomar sua melhor forma física, o time do São Paulo não conseguiu incomodar da mesma forma que fez na etapa inicial. A primeira boa oportunidade de gol aconteceu somente aos 16 minutos, quando Enzo Díaz cruzou na medida para Calleri cabecear firme, tirando tinta do travessão.

Já aos 26 minutos foi a vez de Igor Vinícius recebeu passe em profundidade de Luciano, invadir a área e bater forte, balançando as redes pelo lado de fora.

Com as substituições no ataque, o São Paulo começou a incomodar a defesa do Guarani com mais frequência. Pouco depois de assustar com Igor Vinícius, o Tricolor quase ampliou o placar com Lucas, que recebeu cruzamento de Luciano, cabeceando de costas para o gol, mas o goleiro estava ligado para fazer a defesa e evitar uma derrota mais elástica do Bugre.