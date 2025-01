São Paulo x Guarani: veja transmissão na TV e horário do jogo do Paulistão

O jogo São Paulo x Guarani, válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, será disputado nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

Qual será a transmissão? A TNT (TV fechada) e a Max (streaming) vão exibir o jogo ao vivo. O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

O São Paulo estreou com empate diante do Botafogo-SP no estadual. O time de Luis Zubeldía tem dois jogos a menos em relação aos seus adversários do Grupo C e, mesmo assim, pode alcançar o topo da chave em caso de uma combinação de resultados.

Já o Guarani lidera o Grupo B com quatro pontos. A equipe de Campinas venceu na 1ª rodada e empatou, fora de casa, contra a Inter de Limeira no último fim de semana.

São Paulo x Guarani -- 3ª rodada do Paulistão

Data: 23 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo

Transmissão: TNT e Max