São Bernardo defende campanha perfeita no Paulistão diante do perigoso Mirassol

Não é de hoje que o São Bernardo inicia bem o Campeonato Paulista e entra como um dos candidatos a avançar para a fase de quartas de final. Com duas vitórias em dois jogos, o time do ABC quer manter os 100% de aproveitamento diante do Mirassol, nesta quinta-feira, às 18h30, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em duelo válido pela terceira rodada.

Na estreia, em Diadema, o São Bernardo venceu o clássico do ABC diante do Água Santa, por 2 a 1, e na última rodada, em casa, superou o Red Bull Bragantino, por 3 a 2. Já o Mirassol, se preparando para a sua estreia na elite do Campeonato Brasileiro, fez um jogo duro contra o Santos na primeira rodada, mas foi superado por 2 a 1. Na última rodada, goleou o Água Santa por 6 a 0, anotando a maior vitória até então do estadual.

Sob o comando do técnico Ricardo Catalá, o São Bernardo planeja ser um dos protagonistas no cenário paulista. Por duas vezes parou na segunda fase da Série C do Brasileiro, ficando perto do acesso ao segundo nível nacional. Com um time reforçado, tenta manter sua escrita no estadual. Para o duelo, o treinador não irá promover mudanças. A única dúvida é na ala esquerda, entre Arthur Henrique e Pará.

Ricardo Catalá enfatizou o fator casa para dar sequência ao bom início do Paulista: "Somos muito fortes em casa, e a presença do nosso torcedor faz toda a diferença. Estamos confiantes de que faremos mais uma grande partida para dar essa alegria à nossa torcida", declarou o treinador.

Do outro lado, sob o comando do técnico Eduardo Barroca, o Mirassol começa a ter a sua "nova cara". Com boa disputa interna, o treinador tem rodado o elenco, dando chances para todos os atletas, que têm correspondido dentro de campo. Recuperado de uma pancada na partida contra o Santos, onde não constatou uma fratura na tíbia, o atacante Matheus Davó disputa vaga com Negueba.

"O jogo contra o São Bernardo taticamente vai exigir muito, uma equipe que vem mostrando nesses resultados de início de competição uma equipe consistente, com uma linha de cinco com seus três atacantes mais fechados. Tem experiência e boa imposição física", comentou o treinador sobre o adversário.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X MIRASSOL

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerete; Rodrigo Ferreira, Romisson, Lucas Lima e Pará (Arthur Henrique); Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Chico Kim, Gabriel e Danielzinho; Negueba (Matheus Davó) e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - Douglas Marques Flores (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).