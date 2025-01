RMP: Santos sem a vinda de Neymar vai sofrer no Campeonato Brasileiro

O Santos vai sofrer no Campeonato Brasileiro deste ano se o ídolo Neymar realmente não retornar ao clube, palpitou Renato Maurício Prado no Fim de Papo desta quinta-feira (23). A equipe perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, de virada, pelo Paulistão, na Vila Belmiro.

O torcedor do Santos vai ter que se preocupar, e muito, com o que o time vai fazer, a menos que chegue o Neymar, né? Hoje o Guilherme comemorou fazendo assinatura, ou seja, dizendo para torcida que o Neymar vem mesmo.

Mas se não vier o Neymar, esse time do Santos é fraquinho, hein? O Santos vai sofrer no Campeonato Brasileiro, ouça o que eu estou dizendo. Tirando o Guilherme, coitado, que tentou levar o time nas costas, o próprio Soteldo também não está jogando grande coisa, o time é fraco. O time não tem caixa pra disputar esse Campeonato Brasileiro bem, não.

Eu sinceramente estou preocupado. Claro, são jogos de início de temporada. Isso a gente tem que reconhecer. Não é pra dizer, ah não, isso aí é uma porcaria. Pode ser que melhore. Mas eu não vejo no Santos muito potencial de melhora. A não ser que chegue realmente o Neymar. E o Santos consiga contratar outros jogadores, na esteira da chegada do Neymar.

É porque o nível atual, o Neymar, se jogar sem mancar, ele já vai fazer diferença. Se ele jogar, se ele estiver em campo, ele já vai fazer mais do que todo mundo desse time do Santos aí. Agora, vamos ver que Neymar é esse que vai chegar.

Renato Maurício Prado

O comentarista do UOL detalhou a situação de Neymar, que negocia a sua volta ao Santos neste início de temporada.

O que eu tenho ouvido é que, de fato, ele chegou ao acordo com o Al-Hilal, abriu mão dos quase R$ 400 milhões que ele tinha a receber até o meio do ano, e aí já se acertar com o Santos.

Aí eu me pergunto, seis meses de Neymar, meia boca, vão ser suficientes para salvar o Santos? Vai ser uma coisa interessante de ver.

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.