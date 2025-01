RMP: Corinthians é melhor que o Palmeiras e pode dar trabalho no Paulistão

A equipe do Corinthians, pelo menos na escalação, é melhor que a do rival Palmeiras e será páreo duro para o rival neste Campeonato Paulista, analisou o comentarista Renato Maurício Prado na edição do Fim de Papo desta quinta-feira (23).

Esse ano tem um time que pode ser páreo pro Palmeiras, hein? Se a bagunça do lado de fora do campo não atrapalhar o campo, o Corinthians, o time do Corinthians, o time titular do Corinthians. Você vê que o reserva do Corinthians está ganhando. Está 100%, três jogos, três vitórias.

O Corinthians completo, hoje em dia, ele enfrenta o Palmeiras. E talvez seja até um pouco melhor do que o Palmeiras. As escalações titulares agora, nesse Paulista, a escalação do Corinthians é um pouco melhor que a do Palmeiras.

Renato Maurício Prado

RMP ponderou, no entanto, que a bagunça fora dos gramados no Corinthians uma hora pode acabar respingando dentro de campo e atrapalhar o time.

Agora, é aquela velha história. É um caos fora de campo. O Augusto Mello só não foi impichado porque parou a reunião. A Gaviões fez pressão, não sei lá o quê, é a segunda vez que é adiada uma votação.

E essa foi adiada quando ele estava perdendo já. Então, esse caos todo político do clube, uma hora vai respingar dentro de campo. E isso pode atrapalhar o Corinthians.

Agora, que o time do Corinthians, depois de todas as loucuras do Augusto Melo, se tornou um time forte, um time capaz de disputar os títulos, sim, ele faz frente ao Palmeiras. Os dois melhores times do Paulista são o Corinthians e o Palmeiras.

Renato Maurício Prado

