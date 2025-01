Resultados da NBA: Jaylen Brown e Jayson Tatum brilham e Celtics batem Clippers na prorrogação

Na madrugada desta quinta-feira, o Boston Celtics contou com uma ótima atuação de Jaylen Brown e Jayson Tatum para bater o Los Angeles Clippers, após prorrogação, por 117 a 113, na Califórnia, pela NBA. A dupla combinou para 49 pontos, 14 assistências e nove rebotes. Do lado dos Clippers, Derrick Jones Jr. marcou 29 pontos.

Em confronto de times com bons retrospectos na tabela, o Boston Celtics ganhou mais um jogo fora de casa e alcançou a sua 31ª vitória, se isolando na segunda posição da Conferência Leste. Por sua vez, os Clippers perderam seu 19° jogo e caíram para a sexta colocação do Oeste.

Os destaques do jogo foram Jayson Tatum e Jaylen Brown. Em meio a desfalques dos Celtics, a dupla tomou conta do jogo e tirou uma desvantagem de seis pontos. Enquanto Tatum marcou 24 pontos e sete rebotes, Brown contou com 25 pontos e ainda contribuiu com seis assistências.

Os Celtics voltam às quadras nesta sexta-feira, às 00h (de Brasília) e continuam em Los Angeles para enfrentar os Lakers. No mesmo dia, os Clippers recebem o Washington Wizards, às 00h30.

Brooklyn Nets x Phoenix Suns

Na madrugada desta quinta-feira, os Suns atropelaram os Nets por 108 a 84 em Brooklyn. O destaque da partida foi o ala-armador Devin Booker, que marcou 32 pontos. Do lado dos Nets, Keon Johnson anotou 20 pontos.

Os Suns alcançaram sua 22ª vitória na Conferência Oeste e voltam à zona de play-in, em 10º lugar. Por sua vez, os Nets sofreram a sua 31ª derrota, continuando em 12º no Leste.

O próximo jogo do Phoenix Suns é sábado, às 23h, quando recebe o Washington Wizards. No mesmo dia, os Nets recebem o Heat, às 20h.

Confira outros resultados da NBA nesta quarta-feira e madrugada de quinta:

Dallas Mavericks 114 x 115 Minnesota Timberwolves



Atlanta Hawks 104 x 114 Detroit Pistons



Memphis Grizzlies 132 x 120 Charlotte Hornets



Oklahoma City Thunder 123 x 114 Utah Jazz



Houston Rockets 109 x 108 Cleveland Cavaliers



Sacramento Kings 123 x 117 Golden State Warriors.