Reinaldo marca, e Mirassol vence o São Bernardo fora de casa pelo Paulista

Nesta quinta-feira, o Mirassol venceu o São Bernardo por 2 a 1, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Reinaldo e João Victor marcaram os gols para os visitantes, e Felipe Azevedo descontou para o time da casa.

Com a vitória, o Mirassol abriu boa vantagem na vice-liderança do Grupo A, liderado pelo Corinthians. A equipe chegou a seis pontos, quatro a mais que a terceira colocada Inter de Limeira. O São Bernardo, por sua vez, amargou sua primeira derrota no Estadual. O time ocupa a segunda posição do Grupo D, com seis unidades, uma a menos que o Palmeiras.

Ambos os times voltam a campo no domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Mirassol recebe a Portuguesa, às 16h (de Brasília), enquanto o São Bernardo visita o Botafogo-SP no mesmo horário.

Como foi a vitória do Mirassol

O Mirassol abriu o placar logo no início do primeiro tempo. Aos seis minutos, o árbitro assinalou pênalti para os visitantes após Iury Castilho ser derrubado pelo goleiro Alex Alves. Na cobrança, o experiente lateral esquerdo Reinaldo, ex-São Paulo, bateu no canto direito e marcou seu primeiro gol pela equipe do interior.

O time visitante ampliou o marcador aos 33 minutos do segundo tempo. João Victor aproveitou cruzamento de Reinaldo em escanteio e subiu de cabeça para marcar o segundo gol do Mirassol.

O São Bernardo descontou aos 43. Lucas Rian levantou a bola da esquerda e encontrou Felipe Azevendo na área. O atacante cabeceou para o gol e diminuiu para os donos da casa, mas já era tarde.

