Reforço! Patricky Pitbull assina contrato com a GFL após deixar o Bellator/PFL

Ex-campeão peso-leve (70 kg) do Bellator, Patricky 'Pitbull' Freire é o mais novo reforço da 'Global Fight League' (GFL). A informação foi divulgada em primeira mão pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pelo próprio lutador brasileiro nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

O potiguar, que recentemente se desligou do Bellator/PFL, se junta a um grande grupo de lutadores de renome que já assinaram contrato com a nova liga, que terá como base a disputa por equipes, como os ex-campeões do UFC Andrei Arlovski, Anthony Pettis, Ben Henderson, Fabrício Werdum, Frank Mir, Junior Cigano, Luke Rockhold, Renan Barão e Tyron Woodley. Nesta sexta-feira (24), a GFL promoverá o seu 'draft' inaugural - processo no qual cada time escolherá os atletas que integrarão seu plantel na temporada 2025.

"São tantas lutas empolgantes para mim na GFL. Mal posso esperar para a temporada começar. Anthony Pettis, Jeremy Stephens, Kevin Lee. A chance de dar a Will Brooks a surra da qual o Bellator o protegeu. Estou procurando por novas lutas, mas não diria 'não' para uma revanche com Ben Henderson também. Tofiq Musayev, John Makdessi, Outlaw, Awad, muitos outros lutadores do Bellator e UFC. Isso vai ser incrível", afirmou Patricky.

Currículo de Patricky Pitbull

No MMA profissional desde 2005, Patricky ostenta um cartel de 25 vitórias - 17 delas por nocaute - e 14 derrotas. O potiguar construiu boa parte de sua carreira no Bellator, assim como o irmão mais novo, Patrício Pitbull. Na organização norte-americana, o novo contratado da GFL conquistou o cinturão peso-leve em 2021, após nocautear Peter Queally.

So many exciting fights for me on @mmagfl I can't wait for the season to start. Anthony Pettis, Jeremy Stephens, Kevin Lee. The chance to give Will Brooks the beating Bellator protected him from. I'm looking for new fights but wouldn't say no to a rematch with Ben Henderson too

- Patricky Freire (@PatrickyPitbull) January 22, 2025

Tofiq Musayev, John Makdessi, Outlaw, Awad, many other Bellator and UFC fighters. This is gonna be great.

- Patricky Freire (@PatrickyPitbull) January 22, 2025