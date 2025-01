Postura de Abel com Flaco é diferente do que com medalhões, dispara Lavieri

A postura do técnico do Palmeiras Abel Ferreira com o atacante Flaco López é diferente da que o treinador tem com os medalhões da equipe, disparou o comentarista Danilo Lavieri na edição do Fim de Papo desta quinta-feira (23).

Ele adotou uma postura diferente na hora de comentar os jogadores que já estiveram em outra fase técnica de como está o Flaco agora.

A questão é a diferença de postura em casos semelhantes. O Rony já foi muito criticado, está numa fase técnica muito ruim, e o Abel defende o Rony para caramba. O Veiga já esteve numa fase técnica muito ruim, e o Abel falou que ele vai ficar aqui do lado até recuperar o bom futebol. O Felipe Anderson demora a apresentar um bom futebol e ele diz que o Felipe vai se adaptar ao Brasil, o Felipe vai se adaptar ao calendário brasileiro.

O Gustavo Gomes já esteve em péssima fase técnica no ano passado, e ele falou que ele era o capitão, o xerife, não vai sair por nada. E quando questionado sobre o Flaco no sábado passado, ele falou que o Flaco está mal, precisa dar mais vontade, o meu melhor jogador agora é o Thalys, ele não adotou a mesma postura.

Danilo Lavieri

O comentarista do UOL disse que o atacante argentino é até uma boa opção para compor o elenco de Abel Ferreira, mas não pode ser a principal opção ofensiva do time.

Eu até acho que o Flaco é uma boa opção, ele pode ser um bom jogador para compor o banco para determinadas situações de jogo, porque ele tem uma boa bola aérea, no ano passado ele fez gols importantes nos acréscimos, fez gol contra o São Paulo, ele manteve o Palmeiras vivo na briga por um tempo, por conta dos gols que ele fez.

Mas ele não pode ser a única opção, não pode ser 'a' opção, como a gente diz, então o Palmeiras precisa ir atrás desses, e a diferença da postura do Abel me chama a atenção justamente por isso, não significa que ele quer que o Flaco vá embora, que não presta, mas é claro que ele adotou uma postura diferente.

E não é a primeira vez, ele já disse que tem que ensinar o Flaco a ser argentino e tal, então você nota na postura do Abel um jeito diferente. Agora, se ele vai blindar, se ele vai mudar o jeito de falar do Flaco daqui para frente, a gente vai ter que observar.

Danilo Lavieri

