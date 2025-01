Portuguesa: Expulsão por gesto com VAR obsceno abre precedente, diz Arnaldo

O cartão vermelho para o atacante Maceió, da Portuguesa, por conta de um gesto obsceno, pode mudar algo que é até certo ponto comum no futebol, opinou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, nesta quinta (23).

O colunista avaliou a expulsão como 'inusitada' e citou algumas outras situações parecidas, mas que normalmente passam despercebidas da arbitragem.

A questão é que esse tipo de situação, muitas vezes, dependendo, não é nem [para cartão vermelho]... O jogador, às vezes, faz gesto obsceno para a torcida adversária, para não sei quem. E, agora o sarrafo [subiu], como disse o Casão. Se [o gesto for] flagrado por câmera, abre um precedente para [expulsão].

Arnaldo Ribeiro

