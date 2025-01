Perto do Atlético-MG, Júnior Santos se despede do Botafogo: "Espero que minha história não seja apagada"

O atacante Júnior Santos se despediu do Botafogo nesta quinta-feira, através de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. O jogador de 30 anos está próximo de ser anunciado pelo Atlético-MG.

Autor do gol do título inédito da Libertadores, Júnior Santos espera que sua passagem pelo Botafogo não seja apagada com a saída ao Galo. Ele agradeceu à torcida botafoguense e ao clube pelo período.

"Cheguei aqui em meados de 2022 desacreditado. Ninguém me conhecia. Mas com muita vontade e dedicação eu consegui conquistar o coração de todos os botafoguenses. No início de 2024, prometi para vocês que buscaria junto com a equipe um título. Graças a Deus eu pude realizar essa promessa e contribuir para não só um, mas dois títulos importantes para o Botafogo", disse.

"Espero que a minha história não seja apagada com a decisão de sair do Botafogo. Hoje o Júnior Santos é quem é por causa do Botafogo. O Botafogo faz parte da história da minha vida. E eu vou ser sempre um torcedor do Botafogo. Obrigado pelo carinho, botafoguenses, amo todos vocês. Obrigado, Botafogo, por tudo. Mentalidade vencedora, isso ninguém vai tirar da gente. Tamo junto e até logo", completou.

O atacante disputou 115 jogos com a camisa do Botafogo, com 28 gols marcados e oito assistências distribuídas. Além da Libertadores, ele também conquistou o Campeonato Brasileiro de 2024 pelo Glorioso.

O Botafogo deve receber R$ 48,3 milhões pela venda do jogador ao Atlético-MG. Ele desembarcou em Belo Horizonte na última segunda-feira para assinar o contrato com o Galo, que deve oficializar a contratação nos próximos dias.