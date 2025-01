Perrone: Memphis ganhará mais de R$4 mi se entrar na seleção do Brasileirão

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians prevê que o atleta receba R$4.725.603,00 caso seja escolhido para a seleção do Brasileirão, explicou Ricardo Perrone no Finanças do Esporte, nesta quinta (23).

O contrato de Depay prevê que o atleta receba o mesmo valor a cada título conquistado. No mínimo, o holandês receberá R$87,7 milhões do clube paulista.

Achei a mais curiosa [essa parte]. Ele ganha outra bolada importante, cerca de R$4,7 milhões se ele for indicado na seleção oficial do Campeonato Brasileiro - a seleção da CBF. Eu não sei se vocês já viram em algum contrato. Eu nunca tinha visto.

Ricardo Perrone

Jesus a Vítor Reis: Palmeiras fez R$3,7 bi com vendas da base em 10 anos

O Palmeiras arrecadou R$3,7 bilhões nos últimos dez anos apenas com as vendas de jogadores revelados no clube para o exterior, detalhou PVC.

A gente, às vezes, esquece de alguns nomes. São negociações para o exterior. [...] Tudo começa em um projeto do Paulo Nobre e são três gestões que se somam competentes: Paulo Nobre, Maurício Galiotte e Leila Pereira. [...] Não tem um santo, tem um projeto.

PVC

