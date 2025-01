Palmeiras se aproxima da contratação de volante uruguaio do Midtjylland

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez. O jogador atualmente defende o Midtjylland, da Dinamarca.

O negócio avançou nos últimos dias e depende apenas da conclusão dos exames médicos para ser oficializado pelo clube. Os valores, porém, ainda não foram divulgados. O acerto foi publicado inicialmente pelo Nosso Palestra e confirmado pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Emiliano Martínez, de 25 anos de idade, iniciou sua carreira no Nacional, do Uruguai. Ele também defendeu o Red Bull Bragantino entre 2021 e 2022 antes de se transferir ao Midtjylland. No ano passado, chegou a ser convocado para a seleção uruguaia.

O jogador tem como principal virtude o poder de marcação e pode atuar como primeiro ou segundo volante, mas é visto pela comissão técnica de Abel Ferreira como uma opção para brigar por posição com Aníbal Moreno. O clube já buscava uma peça para este setor desde a saída de Gabriel Menino, que foi envolvido na negociação com o Atlético-MG por Paulinho.

Apesar de encaminhar a chegada de Emiliano, o Palmeiras segue atento ao mercado para o setor de meio-campo. O Verdão, por exemplo, ainda insiste por Andreas Pereira, do Fulham, e monitora nomes como o de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Ambas as operação, porém, são tratadas como difíceis.

O Alviverde estava perto de fechar com o meia Claudinho. A diretoria presidida por Leila Pereira chegou a entrar em acordo com o Zenit e recebeu sinalização positiva do atleta, mas viu o jogador mudar de ideia de última hora e se transferir ao Al-Sadd, do Catar.

Caso se confirme a contratação, Emiliano Martínez seria o terceiro reforço do Palmeiras para 2025. Ele se juntaria aos atacantes Paulinho e Facundo Torres.