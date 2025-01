"Não me abala", afirma Patrick de Paula após ser vaiado por pênalti perdido na derrota do Botafogo

Patrick de Paula desperdiçou um pênalti na derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Volta Redonda, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O volante escorregou na hora da cobrança, mandou para fora e o Fogão amargou a terceira derrota em quatro jogos.

"Se pegar os três jogos, a gente criou bastante, teve bastante volume e criou bastante chance de gol, mas não conseguimos concretizar em gol. A gente sempre buscou o resultado e entrou para ganhar. O Botafogo é isso", iniciou Patrick.

O volante ainda viveu um momento complicado em campo. Após disputar uma jogada pelo alto, ele caiu e bateu com a cabeça no gramado: "Sobre a minha queda, estou me sentindo muito bem. Faz parte do jogo. Eu desmaiei rapidinho, mas voltei ao normal. Por isso que voltei para o jogo", afirmou.

Patrick de Paula também comentou o pênalti perdido, a infelicidade do escorregão e como pretende melhorar: "Eu bato pênalti e tenho essa característica. Sou o batedor oficial, com Matheus Nascimento, mas ele não estava mais no jogo. Eu peguei a bola ali para bater. Tenho total responsabilidade pelo pênalti que bati. Não queria perder, mas escorreguei ali. Tive a fatalidade de escorregar. Como falei, já bati diversos pênaltis em decisões e converti em gol, mas infelizmente hoje não pude concretizar em gol", disse.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 2 Volta Redonda. #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/1TtMNLve4Y ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 23, 2025

"Fico muito triste por isso, por não ter feito o gol, mas feliz pelo desempenho. A gente está evoluindo cada vez mais e a gente sabe da responsabilidade e eu sei muito da minha responsabilidade pelo pênalti que bati. Então agora é levantar a cabeça, porque domingo tem mais. É trabalhar para estar preparado e também continuar trabalhando e batendo pênaltis nos treinos e continuar chutando, porque só erra quem bate. Eu não queria errar, mas aconteceu. É levantar a cabeça, ter cabeça boa e trabalhar para melhorar para o próximo jogo", declarou o volante.

Parte da torcida do Botafogo vaiou Patrick de Paula após o volante ter desperdiçado o pênalti. Ele entende a bronca dos torcedores e sabe a receita para dar a volta por cima: "Não me abala, porque eu sempre tive o meu mental muito forte. Eu sei da minha responsabilidade aqui no Botafogo, sei por que vim para cá, sei do meu desafio e sei o que eu passei desde que cheguei aqui", continuou.

"Estou trabalhando quietinho, estou me dedicando a cada dia para melhorar. Ainda vou dar muita alegria para o torcedor, mas faz parte. A torcida é assim. Hoje pegam no pé e amanhã, depois de um bom jogo, vão agradecer também. Eu amo a torcida de paixão. O Botafogo é isso. Eu tenho muito carinho pelo torcedor do Botafogo. Sempre agradeço pela oportunidade de vestir essa camisa. Agora é me dedicar e trabalhar porque domingo já tem mais", finalizou.

Com a derrota para o Volta Redonda, o Botafogo continua com três pontos e está na nona colocação do Carioca. Na próxima rodada, o Fogão enfrenta o Bangu, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Nilton Santos.