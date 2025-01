Na estreia de Carille, Vasco supera o Madureira e vence a primeira pelo Carioca

O Vasco desencantou no Campeonato Carioca. Com o time principal, o Gigante da Colina venceu o Madureira por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada do Estadual.

O Madureira e o Vasco se "estranharam" nos dias anteriores ao jogo. O Tricolor Suburbano acusou o Gigante da Colina de não querer dividir o voo para Manaus e afirmou que foi uma "atitude soberba". O Vasco respondeu e até ironizou o rival.

Nesta quinta-feira, o Gigante da Colina usou força máxima pela primeira vez no ano. Inclusive, o duelo contra o Madureira marcou a estreia do técnico Fábio Carille. Lucas Oliveira e Tchê Tchê, reforços para a temporada, também estrearam. Neste primeiro jogo, Carille iniciou com Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti como principais armas ofensivas. Anteriormente, com equipe alternativa, o Vasco empatou com o Nova Iguaçu, com o Bangu e com o Boavista.

Com a primeira vitória no Carioca, o Vasco agora tem seis pontos e está na quinta colocação. Já o Madureira, com quatro pontos, está na décima colocação.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta a Portuguesa-RJ, neste domingo, às 21 horas (de Brasília), em São Januário. O Madureira encara o Fluminense, também no domingo, às 16 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

#VASxMAD 1??-0?? | ? 51? | 2T VENCE O GIGANTE DA COLINA! ?? Com gols de Paulinho e Vegetti, o Vasco vence o Madureira por 2 a 0 na Arena da Amazônia. #CariocaNaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/N94X4RRH4y ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 24, 2025

O Jogo

A primeira grande chance foi do Vasco. Aos cinco minutos, após cruzamento da esquerda, a zaga do Madureira não cortou bem. Lucas Piton, na área, recebeu o presente, mas, com a perna direita, chutou para fora. O Gigante da Colina chegou bem novamente aos 14 minutos. Tchê Tchê cruzou pela esquerda e achou Alex Teixeira na área. Ele não chutou como gostaria e parou em Mota.

O Vasco abriu o placar aos 21 minutos. O Madureira errou na saída de bola e deu um presente para Tchê Tchê. Ele tocou para Paulinho, que chutou e fez 1 a 0 na Arena da Amazônia.

O Gigante da Colina não conseguiu manter o pique ofensivamente. O Madureira tentou se soltar mais e ameaçou aos 44 minutos. Após cobrança de escanteio, Marcelo arriscou de fora da área e mandou à esquerda, com perigo. O Vasco foi para o intervalo em vantagem.

Na etapa final, aos 11 minutos, o Madureira desceu pela esquerda. Renato Henrique chutou cruzado. Léo Jardim defendeu. Seis minutos depois, Marcelo rolou para Gustavo Coutinho. Ele chutou para fora. O Vasco quase ampliou aos 18 minutos. Philippe Coutinho deu um bolão para Vegetti, que foi pressionado na hora do chute e mandou para fora.

O técnico Fábio Carille fez as primeiras mudanças no Vasco aos 20 minutos. Ele colocou Maxime Dominguez e Mateus Carvalho. Saíram Alex Teixeira e Paulinho. Aos 29 minutos, Carille colocou Payet no lugar de Coutinho. Dois minutos depois, Payet cruzou da esquerda e Caio Felipe afastou.

O Vasco voltou a criar aos 34 minutos. Após roubada de bola, Payet avançou e tocou para Maxime. Contudo, ele chutou mal, para fora. O Gigante da Colina ampliou aos 50 minutos. Vegetti, de cabeça, completou cruzamento da direita e fez 2 a 0. O Vasco garantiu a primeira vitória no Carioca.

FICHA TÉCNICA



VASCO 2X0 MADUREIRA

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)



Data: 23/01/2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Júlio César de Oliveira



Assistentes: Danilo Oliveira da Silva e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão



VAR: Grazianni Maciel Rocha



Cartão amarelo: Paulinho e Léo Jardim (Vasco) e Marcelo e Minho (Madureira)



Gols:



Vasco: Paulinho, aos 21? do 1ºT, Vegetti, aos 50? do 2ºT

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Hugo Moura), Paulinho (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti



Técnico: Fábio Carille

MADUREIRA: Mota; Celsinho, Arthur (Wellington Zarú), Jean e Caio Felipe; Matheus Lira (Lucas Paraíba), Wagninho, Wallace (Jefferson Victor) e Marcelo; Gustavo Coutinho (Minho) e Flávio Souza (Renato Henrique) Técnico: Daniel Neri