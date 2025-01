Moicano revela que recebeu mais de R$ 5,6 milhões por luta contra Makhachev no UFC 311

Apesar da derrota para Islam Makhachev e da chance perdida de conquistar o cinturão peso-leve (70 kg), Renato Moicano não saiu de mãos abanando do octógono do UFC 311, no último sábado (18). Muito pelo contrário, pelo menos no quesito financeiro. De acordo com o próprio lutador brasileiro, seu salário para encarar o campeão russo superou os 950 mil dólares (cerca de R$ 5,6 milhões).

A revelação foi feita por Moicano no mais recente episódio do podcast 'Show Me the Money', apresentado por ele, Gilbert Durinho e Matty Betss. Vale lembrar que o brasileiro aceitou o combate contra Makhachev na véspera do evento, o que certamente aumentou seu poder de negociação junto ao Ultimate. Além disso, o fato da disputa de cinturão ter liderado o card do UFC 311 também ajuda a entender a generosa quantia recebida pelo atleta de Brasília (DF).

"Eu recebi um bom dinheiro. Mais (de 9 bitcoins). Mais, mais (que 950 mil dólares)", revelou Moicano.

Relembre a mudança de última hora no UFC 311

Originalmente escalado para encarar Beneil Dariush no card principal do UFC 311, Renato Moicano foi promovido ao posto de desafiante ao título peso-leve, na luta principal do show, após o lutador que ocuparia esta função, Arman Tsarukyan, sequer se apresentar na pesagem oficial do evento, devido a uma lesão nas costas.

Assim, o brasileiro, depois de aceitar a luta na véspera do UFC 311, subiu no octógono para medir forças com Islam Makhachev, campeão dos leves. Apesar de um bom início, com direito a um 'flashdown' aplicado, Moicano sucumbiu ao grappling do russo ainda no primeiro round, deixando escapar a chance de destronar o rival e conquistar o cinturão até 70 kg da liga.

?? Renato Moicano reveals that he made over $900,000 for Islam Makhachev fight at UFC 311.

Money Moicano needs more ? pic.twitter.com/rg3ZzT62Yo

- Show Me the Money Podcast (@showmethepod) January 23, 2025