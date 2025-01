Mirassol derruba invencibilidade do São Bernardo no Paulistão com gol e assistência de Reinaldo

Com direito ao primeiro gol de Reinaldo, ex-São Paulo e Grêmio, o Mirassol embalou a segunda vitória seguida no Paulistão para seguir tranquilo na zona de classificação do Grupo A. Mesmo jogando fora de casa, acabou com a invencibilidade do São Bernardo ao fazer 2 a 1 no estádio Primeiro de Maio, no ABC.

O experiente lateral marcou de pênalti no começo da primeira etapa e depois, na etapa final, deu assistência para o gol de cabeça marcado por João Victor. No fim, Felipe Azevedo descontou.

Com o resultado, o Mirassol foi aos seis pontos e está na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Corinthians, que tem nove e é o único time com 100% de aproveitamento. Do outro lado, o São Bernardo segue em segundo do Grupo D, apesar da derrota, também com seis pontos. A chave é liderada pelo Palmeiras, com sete, e a Ponte Preta vem logo atrás com cinco.

O São Bernardo começou a partida tomando as rédeas do duelo e indo para cima, mas foi o Mirassol quem abriu o placar em um contra-ataque. Aos nove minutos, o goleiro Alex Alves chegou atrasado na jogada e acabou derrubando Iury Castilho na área. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Reinaldo foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocou o goleiro e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Mirassol. A partir daí, o São Bernardo buscou o empate a todo custo. Fez pressão, porém, sem eficiência nas finalizações.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu da mesma forma, com o São Bernardo em cima em busca do empate, enquanto o Mirassol ia se defendendo como podia. Fabrício Daniel e Rodrigo Ferreira exigiram boas defesas de Alex Muralha.

Mas, outra vez, o Mirassol deu um banho de água fria no adversário. Aos 33, Reinaldo cobrou escanteio na cabeça de João Victor, que subiu mais alto que os zagueiros e testou para o fundo do gol, sem chances para o goleiro adversário. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado e depois de muita insistência, o São Bernardo conseguiu descontar. Aos 43, Lucas Rian cruzou na área e Felipe Azevedo, sem marcação, completou de cabeça para o gol, fechando o placar em 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16h, para a disputa da quarta rodada da fase de grupos. Enquanto, o São Bernardo viaja até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, o Mirassol recebe a Portuguesa, no estádio José Maria de Campos Maia.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 2 MIRASSOL

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder (Pedro Carrerete), Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Romisson (Vitinho), Lucas Lima e Pará; Léo Jabá (Lucas Tocantins), Guilherme Queiroz (Felipe Azevedo) e Fabrício Daniel (Lucas Rian). Técnico: Ricardo Catalã.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, David Braz, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel (José Aldo) e Danielzinho; Chico Kim (Zeca), Negueba (Jemmes) e Iury Castilho (Matheus Davó). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Reinaldo, aos nove minutos do primeiro tempo; João Victor, aos 33, e Felipe Azevedo, aos 43 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Pará (São Bernardo) e João Victor (Mirassol).

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

RENDA - R$ 30.840,00.

PÚBLICO - 932 presentes.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).