Miami Heat volta a suspender Jimmy Butler por voo perdido e insubordinação

O Miami Heat anunciou uma nova punição para o ala Jimmy Butler. Por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais, a franquia anunciou que o atleta vai ficar fora de mais duas partidas por manter um "padrão contínuo de desrespeito às regras do time, insubordinação e conduta prejudicial ao elenco". A medida disciplinar ocorreu desta vez após o jogador perder o voo para o compromisso diante do Milwaukee Bucks em duelo válido pela NBA.

Butler já havia sido suspenso por sete jogos pela diretoria por ter adotado uma postura considerada "prejudicial ao restante do elenco". Sem ambiente, o ala já avisou pretende ser trocado.

Em Milwaukee na quinta-feira, onde o Heat estava se preparando para o duelo contra os Bucks, o técnico do Miami, Erik Spoelstra não falou abertamente sobre o caso Butler. Ao ser questionado sobre o fato, porém, ele disse que o foco precisa ser mantido na competição.

"O ponto que eu disse ao nosso time é que vamos superar isso", afirmou Spoelstra. "Esta é a vida da NBA. Esta é a vida que escolhemos. Se você acha que será apenas previsível, você está realmente enganado. Acho que é preciso uma fortaleza mental e comprometimento."

Butler disse ao Heat nas últimas semanas que quer uma troca, uma exigência que ele não fez publicamente porque as regras da Liga não permitem. Qualquer jogador que fizer exigência parecida está arriscado a levar uma multa de até US$ 150 mil (aproximadamente R$ 890 mil).

Butler foi banido por sete partidas no início deste mês, mas retornou na semana passada. Ele esteve presente em quadra em cada um dos últimos três jogos do Miami, com média de 13 pontos em 29,3 minutos.

O esperado rompimento do ala com o Heat vem ganhando força há várias semanas. O principal problema que causou a ruptura no relacionamento entre dirigentes e atleta está relacionada a contrato. O vínculo do atleta termina neste ano e a franquia decidiu não renovar. A sua permanência poderia ser feita de forma unilateral, mas ele afirmou que não pretende fazer isso.

Butler também não escondeu que está infeliz em relação ao seu papel no ataque do Heat. "Houve muita coisa dita por todos, exceto eu, para dizer a verdade", comentou Butler após seu primeiro jogo de volta após a suspensão. "Vamos deixar as pessoas continuarem falando. Toda a verdade virá à tona", completou.