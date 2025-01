Mercado: Neymar mais perto, Tiquinho no aguardo e gringo no Palmeiras

A temporada 2025 começou, e os times continuam se mexendo no mercado da bola para reforçar seus elencos. A quinta-feira (23) teve negócio quase fechado, desistência e espera por acerto envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Palmeiras encaminha volante uruguaio. O Palmeiras encaminhou a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez, do Midtjylland, da Dinamarca, segundo publicou André Hernan, colunista do UOL. O Verdão alinhou a compra do jogador de 25 anos junto ao time dinamarquês e aguarda a conclusão dos exames médicos. O contrato de Martínez com o clube paulista será de quatro temporadas.

Neymar próximo de rescisão. Segundo PVC, colunista do UOL, Neymar está muito próximo de assinar sua rescisão de contrato com o Al Hilal. A frase repetida nas salas de reunião diz que há cinco dias se estava tentando escalar uma montanha e agora se está perto do topo.

Neymar: Santos sim, Europa não. Rafael Reis, colunista do UOL, apurou que nenhum clube da Europa procurou o estafe do astro brasileiro nos últimos meses para conversar sobre uma possível contratação. A falta de comprometimento mostrada nos tempos de PSG, a grave lesão de joelho e o alto custo financeiro são as razões que fecharam as portas da Europa para Neymar.

Tiquinho Soares está perto do Peixe Imagem: VYCTOR SANTOS/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Cadê Tiquinho no Santos? Tiquinho Soares ainda não foi anunciado pelo Santos. O acordo envolve a ida de Jair para o Botafogo, mas o zagueiro está com a seleção sub-20. Diante do impasse, o clube paulista pensa em comprar o atacante em negociação independente.

Fluminense desiste de Rony. O Fluminense retirou a proposta pelo atacante Rony, do Palmeiras, após o vencimento do prazo dado pelo clube carioca ao estafe do atleta, explicou PVC no De Primeira. O colunista ainda disse que o Fluminense está chateado por não ter tido uma resposta de Rony em relação à proposta.

Caixinha otimista por Deivid Washington. O treinador ouviu da direção do Santos que o empréstimo é provável. A ideia é trazer de volta o Menino da Vila nos próximos dias. O Chelsea prioriza um empréstimo para outro clube europeu, mas o empresário do atacante crê que conseguirá a liberação para o Santos.

'Ex-desafeto' de Ceni jogará o Carioca. O atacante Marcos Paulo é o novo reforço do Boavista. O jogador, que ficou marcado por um atrito com o técnico Rogério Ceni em sua passagem pelo São Paulo, rescindiu com o Atlético de Madri e vai jogar o Campeonato Carioca.