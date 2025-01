'Ex-desafeto' de Ceni no São Paulo acerta com novo time e jogará o Carioca

O atacante Marcos Paulo é o novo reforço do Boavista. O jogador, que ficou marcado por um atrito com o técnico Rogério Ceni em sua passagem pelo São Paulo, rescindiu com o Atlético de Madri e vai jogar o Campeonato Carioca.

O que aconteceu

Marcos Paulo fechou com o Verdão de Saquarema por três anos. Ele foi anunciado no início da tarde desta quinta-feira (23) após o Boavista dar "pistas" sobre sua grande contratação para a temporada.

O jogador rescindiu com o Atlético de Madri, clube em que estava desde 2021 sem nunca ter entrado em campo oficialmente. O vínculo com o time colchonero era válido até 2026. No entanto, o brasileiro foi cedido para quatro times diferentes nas últimas temporadas, entre eles o São Paulo.

O atacante de 23 anos, revelado pelo Fluminense, quis retornar para perto do Rio de Janeiro. Pesou o fato de ele poder ficar perto da família, já que Saquarema fica a cerca de três horas de distância da capital do estado. Além disso, ele quer ganhar minutos em campo, depois de ter ficado mais de um ano longe dos gramados por causa de uma grave lesão no joelho.

Marcos Paulo protagonizou um atrito com o então técnico Rogério Ceni quando defendeu o São Paulo, em 2023. O jogador mandou indiretas públicas após a eliminação no Paulistão diante do Água Santa, em março, e levou uma bronca do treinador. O episódio causou descontentamento no elenco e criou uma crise interna no clube. Ceni foi inicialmente bancado no cargo, mas acabou demitido pela diretoria cerca de um mês depois.

Ele se sagrou campeão da Copa do Brasil com o Tricolor paulista naquele ano, mas não seguiu no time. Esteve na última temporada emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica. Disputou duas partidas, somando aproximadamente de 20 minutos em campo, e passou em branco.

Marcos Paulo é a maior contratação do time que virou SAF no final do ano passado. Ele disputará a elite do Carioca e também a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025.