Manchester United marca no fim e garante vitória dramática sobre o Rangers na Liga Europa

Em um jogo dramático e de muitas chances perdidas, o Manchester United contou com a falha do goleiro rival e com um gol nos acréscimos para vencer o Rangers por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Old Traford, em partida válida pela sétima rodada da Liga Europa. O resultado leva o time inglês ao 4º lugar na tabela com 15 pontos e deixa a vaga encaminhada. Em sete confrontos, o conjunto vermelho obteve quatro vitórias e ainda três empates. Já o Rangers (11) aparece no 13º posto.

O goleiro Butland, do Rangers, fez um gol contra e colocou o time inglês em vantagem início do segundo tempo. Quando tudo apontava para a vitória de 1 a 0, Dessers empatou aos 43, calando a torcida. Nos acréscimos, porém, Bruno Fernandes decretou o 2 a 1.

Os dois times voltam a campo pela última jornada desta fase de classificação na próxima semana. O time inglês entra em ação na quinta-feira e visita o FCSB no estádio Nacional de Bucareste. No mesmo dia, o Rangers recebe o Union Saint-Gilloise, no Ibrox Stadium.

No jogo, por atuar em casa, o Manchester tomou a iniciativa e quase marcou aos 20 minutos. Em boa trama pelo lado esquerdo, Garnacho recebeu em condições de finalizar e chutou forte. A bola desviou na zaga, mas foi para fora. No lance seguinte, a rede até balançou, mas o juiz invalidou o lance. De Ligt fez 1 a 0 de cabeça, mas a arbitragem acusou uma falta de ataque na pequena área do Rangers.

O time escocês também teve o seu momento de perigo. Após um rebote de escanteio, o atacante Igamane fez o disparo e o goleiro Bayindir teve que se esticar para executar uma difícil defesa, aos 37.

Na volta para o segundo tempo, uma falha bizarra do goleiro do Rangers acabou determinando a abertura do placar em favor do United. Em cobrança de escanteio pela esquerda de Eriksen, Butland foi fazer o corte pelo alto e acabou mandando a bola para o próprio gol: 1 a 0 aos seis minutos.

Mas o melhor ficou mesmo para o final. Após carimbar a trave do Manchester, Dessers empatou o jogo aos 43. Quando tudo indicava o tropeço dos mandantes, Bruno Fernandes apareceu de forma decisiva, fez 2 a 1 nos acréscimos e garantiu o triunfo sobre o rival escocês.

LAZIO VENCE MAIS UMA E LIDERA A TABELA

Líder isolado da competição, a Lazio fez mais uma vítima nesta quinta-feira ao vencer a Real Sociedad por 3 a 1. Mario Gila abriu o placar logo aos cinco minutos. Zaccagni, completando um cruzamento da esquerda, aumentou a contagem e Taty Castellanos definiu o triunfo em bela cabeçada. No fim, Ander Barrenetxea descontou

Com seis vitórias e um empate em sete rodadas, a equipe da cidade de Roma chegou aos 19 pontos e abriu três de vantagem para o Athletic de Bilbao, que aparece na segunda colocação.

Confira os jogos desta quinta-feira da Liga Europa:

Az Alkmaar 1 x 0 Roma

Bodoe/Glimt 3 x 1 Maccabi Tel Aviv

Porto 0 x 1 Olympiacos

Fenerbahce 0 x 0 Lyon

Hoffenheim 2 x 3 Tottenham

Malmo 2 x 3 Twente

Qarabag 2 x 3 FCSB

Viktoria Plzen 2 x 0 Anderlecht

Eintracht Frankfurt 2 x 0 Ferencvaros

Elfsborg 1 x 0 Nice

Lazio 3 x 1 Real Sociedad

Ludogorets Razgrad 0 x 2 Midtjylland

Manchester United 2 x 1 Rangers

PAOK FC 2 X 0 Slavia Prague

RFS 1 X 0 Ajax

Union St. Gilloise 2 x 1 Braga