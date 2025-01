Reforço? Lateral português vai ao Morumbis e assiste a jogo do São Paulo

O São Paulo contou com a ilustre presença de Cédric Soares nas arquibancadas do Morumbis nesta quinta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O lateral direito de 32 anos está livre no mercado, conversa com a diretoria tricolor sobre uma transferência para o futebol brasileiro e fez questão de assistir a um jogo da sua possível futura equipe, conforme divulgado inicialmente pelo jornalista Gabriel Sá.

Não é segredo para ninguém que o São Paulo está buscando a contratação de um lateral direito para a atual temporada. Igor Vinícius é o atual dono da posição, e Moreira surge como substituto imediato. O problema é que o garoto formado em Cotia tem sofrido com lesões desde que foi promovido ao profissional, e a diretoria teme ficar sem opções caso o titular se machuque.

Nas últimas semanas o São Paulo teve conversas com Natanael, então no Coritiba, porém, o jogador preferiu aceitar a proposta do Atlético-MG.

Cédric Soares tem 32 anos, está livre no mercado após encerrar seu contrato com o Arsenal, da Inglaterra, e conta com bastante experiência no futebol europeu, em que defendeu clubes como Inter de Milão, da Itália, Southampton, da Inglaterra, e Sporting, de Portugal.

Cédric Soares também ficou marcado por fazer parte da seleção portuguesa que conquistou o inédito título da Eurocopa em 2016, vencendo a França, dona da casa, na grande final. Ele, inclusive, foi titular naquela partida disputada no Stade de France.