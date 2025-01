Lateral do Corinthians, Diego Palacios volta a atuar após um ano lesionado

A vitória do Corinthians sobre o Água Santa por 2 a 1 nesta quarta-feira teve um gosto especial para o lateral-esquerdo Diego Palacios. O equatoriano retornou aos gramados após quase um ano afastado por conta de seguidos problemas no joelho esquerdo.

Palacios entrou aos 20 minutos do segundo tempo e teve uma boa atuação. O equatoriano realizou 23 ações com a bola, acertou 80% dos passes que tentou (12/15) e fez dois cortes.

? Palacios de volta! ? Que seja um ótimo retorno aos gramados, meu camisa 6???? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/eaIRPsnX9Y ? Corinthians (@Corinthians) January 23, 2025

Além disso, o lateral quase terminou a partida com uma assistência. Aos 34 minutos da etapa final, Palacios criou uma grande chance para o Timão, ao acertar um belo cruzamento para Pedro Raul, que finalizou dentro da pequena área, mas parou na defesa do goleiro Ygor Vinhas.

Recuperado, Palacios irá brigar por posição com Hugo e Matheus Bidu, este último terminou 2024 em alta e é considerado o titular da lateral do Corinthians.

A lesão

Antes, Palacios tinha apenas 45 minutos com a camisa do Corinthians. No dia 27 de janeiro de 2024, o equatoriano estreou com a camisa do Timão diante do São Bernardo, pelo Paulistão. Na reta final do primeiro tempo, o jogador de 25 anos sentiu uma lesão no joelho e foi substituído.

Inicialmente, Palacios foi submetido a uma artroscopia e chegou a fazer uma transição física para os gramados. O equatoriano foi até relacionado para um duelo contra o Atlético-GO em junho, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, após o duelo contra o Dragão, o jogador deixou de aparecer em treinos e jogos, causando estranheza entre a imprensa e torcedores.

Então, o Corinthians divulgou que o jogador equatoriano teve de passar por uma nova artroscopia, no mesmo joelho esquerdo, para a correção de uma lesão crônica de cartilagem, agravada após um trauma sofrido durante um treinamento. Assim, Palacios ficou afastado por um ano dos gramados.

Com nove pontos em três jogos, o Corinthians é o líder do Grupo A do Paulistão. O próximo jogo do Timão é o Majestoso contra o São Paulo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.