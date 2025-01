Keys salva match point, derruba Iga e vai à final do Australian Open

Quando entrou na Rod Laver Arena nesta quinta-feira, Iga Swiatek não tinha seu saque quebrado há quatro partidas. Pois a semifinal do Australian Open, contra Madison Keys (#14 do mundo), foi bem diferente. A americana quebrou o serviço de Iga logo no primeiro game, e o resto do jogo foi cheio de altos e baixos de ambas tenistas. Swiatek se recuperou no primeiro set, mas Keys foi soberana no segundo e, na reta final, a americana levou a melhor depois de salvar um match point em um nervoso terceiro set. Por 5/7, 6/1 e 7/6(8), conquistou sua vaga na final do torneio australiano.

Foi a terceira semifinal de Keys em Melbourne, que também esteve a um jogo da final em 2015 e 2022, e será sua segunda final em um torneio do Grand Slam. Em 2017, a americana enfrentou sua compatriota Sloane Stephens na decisão do US Open e saiu derrotada. Desta vez, ela enfrentará a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, que vem de vitória em dois sets sobre a espanhola Paula Badosa.

Keys garante Sabalenka no topo

Com o resultado desta quinta-feira, Aryna Sabalenka tem garantida sua continuidade na liderança do ranking. Iga Swiatek, atual número 2 do ranking, tinha a chance de sair de Melbourne como número 1, mas precisava derrotar Sabalenka na final para fazer isso acontecer.

Como aconteceu

Swiatek e Keys trocaram quebras de saque nos quatro primeiros games do jogo. Iga, então, cresceu na partida e abriu vantagem, fazendo 5/2. Keys devolveu a quebra e igualou o placar em 5/5, mas na reta final Iga foi melhor, anotando mais uma quebra e fechando a parcial em 7/5.

O segundo set começou com domínio da americana, que quebrou Iga mais duas vezes e, desta vez, confirmou seus serviços até fazer 4/0. A polonesa até conseguiu evitar o pneu, mas o fez quebrando o saque de Keys. No entanto, sacando em 1/5, Iga voltou a cometer seguidos erros e foi quebrada mais uma vez, o que definiu a parcial em 6/1 para Keys.

O terceiro set foi o mais equilibrado e começou sem quebras de saque. Iga salvou um break point no quarto game, e Keys também salvou um no quinto. No oitavo, Iga escapou de um 15/40 contando com seguidos erros da oponente e igualou o set em 4/4. No nono, foi Keys quem saiu de 0/40 e salvou quatro break points antes de confirmar seu serviço e jogar a pressão de volta para o saque da polonesa. No 11º contudo, a americana sucumbiu. Cometeu uma dupla falta para deixar o placar em 0/40 e, depois de salvar mais dois break points, tentou uma curtinha sem sucesso. Iga chegou bem na bola, fez uma passada de direita na paralela e conseguiu a quebra para abrir 6/5.

Iga sacou para o jogo e teve um match point, mas Keys se salvou e contou com uma dupla falta de Iga para devolver a quebra, fazer 6/6 e levar a decisão para o tie-break final, jogado até dez pontos. O game de desempate foi nervoso e equilibrado, com muitos mini-breaks. Na segunda virada de lado, Swiatek tinha a vantagem por 7/5 no saque de Keys, mas um winner da americana e um erro da polonesa deixaram o placar em 7/7. Iga se recuperou ao fazer um lindo voleio para abrir 8/7, mas Keys venceu os dois pontos com seu saque e chegou ao match point: 9/8. Uma direita longa de Iga definiu o jogo.