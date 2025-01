Jorginho abre as portas no Brasil, mas se esquiva sobre interesse do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Jorginho está mais distante do Flamengo e falou pela primeira vez desde que as especulações começaram sobre a possibilidade de deixar o Arsenal. Em entrevista à TNT Sports, o volante abriu as portas para o Brasil, mas disse que está focado nos jogos que terá a seguir.

Provavelmente sim [jogará o mata-mata da Champions com o Arsenal]. Meu contrato é até junho e meu objetivo gora é pensar no próximo jogo, que é daqui três dias. Não tem muita coisa para ficar pensando. As coisas acontecem muito rápido no futebol, podem se de um dia para o outro. Mas minha cabeça está no próximo jogo. O futebol é uma caixinha de surpresas, como todos sabemos. Mas o meu objetivo é pensar no próximo jogo. Jorginho

O que aconteceu

O volante afirmou que pensa, sim, em jogar no Brasil no futuro. Além do interesse do Flamengo, o nome dele também circulou nos corredores do Palmeiras.

Uma divergência de valores afastou o jogador do Fla. Há uma diferença considerável entre o que o volante quer receber e o que o rubro-negro quer pagar. A situação ainda pode mudar.

É uma possibilidade sim, no futuro [jogar no Brasil]. Eu nunca joguei profissionalmente no Brasil, então, seria uma experiência incrível para mim. Essa porta está aberta, obviamente. Manter todas as portas abertas e ir com calma para poder decidir o que fazer no futuro.

Jorginho disse estar focado no Arsenal. Ele tem contrato com o clube inglês até junho deste ano e para chegar ao Brasil precisaria de uma liberação antecipada.