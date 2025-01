Noroeste e Botafogo-SP pelo Paulistão é adiado por temporal em Bauru

O jogo entre Noroeste e Botafogo-SP foi adiado na noite desta quinta-feira, por conta das fortes chuvas registradas na cidade de Bauru, na região central do estado. O duelo acontecia no estádio Alfredo de Castilho, cujo gramado ficou sem condições de jogo, encharcado e com várias poças de água.

A paralisação aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando a chuva passou a atrapalhar o contato visual. Jogadores e equipe de arbitragem foram para o vestiário e os torcedores tentaram se proteger do temporal registrado no Alfredão.

O árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo paralisou o jogo, em princípio, por 30 minutos. Após este prazo voltou ao gramado que não apresentava condições e, de novo, deu mais 30 minutos de tolerância.

Após este prazo, a arbitragem voltou para analisar o estado do gramado. A intensidade da chuva variou e os goleiros chegaram a iniciar aquecimento, no entanto, com o gramado bastante castigado e o retorno da força da chuva, a arbitragem decidiu pelo encerramento.

A expectativa é pela definição por parte do departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) a respeito da sequência de jogo. Normalmente isso aconteceria no dia seguinte, portanto, na sexta-feira, a partir das 15 horas.

Mas o jogo pode também passar para uma nova data, porque os dois times já entram em campo domingo pela quarta rodada. O Noroeste enfrenta o Guarani às 20h30, em Campinas, enquanto o Botafogo vai receber, em Ribeirão Preto, o São Bernardo, a partir das 16 horas.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.