Irmã de Poatan relata rotina "cansativa" ao conciliar treinos com emprego normal

Nesta sexta-feira (24), em Miami (EUA), Aline Pereira, irmã de Alex 'Poatan', vai disputar sua segunda luta no 'Karate Combat'. Após impressionar em sua estreia, a atleta agora mede forças com Amanda Torres e tem um objetivo em mente: conseguir ter sucesso no esporte para poder largar seu trabalho 'normal' de entregadora e focar na carreira de lutadora.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Aline revelou que, ao se mudar para os Estados Unidos, passou a conciliar a rotina de atleta com a de entregadora da Amazon. Inclusive, a irmã do campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC admitiu que o trabalho na empresa multinacional é cansativo.

Contudo, a atleta frisou que, para se sustentar e vencer na vida, o sacrifício compensa. De todo modo, Aline não esconde que sonha com o dia que irá viver apenas da luta. Justamente por isso, a irmã de 'Poatan' agarrou a nova oportunidade de mostrar serviço no Karate Combat com unhas e dentes.

"Eu faço entregas, a gente vai se virando. É bem cansativa a rotina, né? Porque a gente tem que conciliar treinos com o trabalho, mas dá tudo certo no final. Faço entregas da Amazon. Vou lá no galpão, busco as caixas, encho o carro de caixa e vou entregando nas casas. É cansativo, porque tem que ficar descendo toda hora, não é fácil. A gente faz quatro horas e meia entregando e faço de madrugada também. Só que de madrugada quando vou lutar, dou uma parada, porque aí não dá, ninguém aguenta. Mas é ótimo estar aqui. Os Estados Unidos são muito bons para mim e para o meu filho também", declarou a atleta.

Registro de Aline nos esportes de combate

Aline Pereira, de 34 anos, é irmã de Alex 'Poatan' e também é lutadora. No MMA, a brasileira venceu uma luta e perdeu duas vezes. No kickboxing, a atleta levou a melhor em dois combates e foi derrotada em outros dois. Já no Karate Combat, a profissional triunfou no único duelo que realizou.