Ingressos para a final da Copinha custam até R$ 120; veja valores

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os valores dos ingressos para a final da Copinha de 2025, entre São Paulo e Corinthians, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O duelo será realizado no próximo sábado (25), às 10h (de Brasília).

O que aconteceu

Os ingressos vão de R$ 60 a R$ 120. A entrada mais barata dá lugar aos antigos setores das arquibancadas verde e amarela, localizadas na entrada da praça Charles Miller. O mais caro se refere ao setor coberto, do lado oeste.

As entradas podem ser adquiridas apenas por torcedores do São Paulo. Por ter feito melhor campanha, o Tricolor poderá contar com torcida diante do Corinthians — clássicos têm torcida única no estado de São Paulo.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Bipfut. O endereço de venda é o mesmo dos ingressos das fases anteriores, mas que eram adquiridos de maneira gratuita, precisando apenas reservá-los no aplicativo.

Veja os valores

Arquibancada Norte (antigas arquibancadas verde e amarela)

Inteira: R$ 60

Meia: R$ 30

Arquibancada Leste Central (antigas cadeiras laranjas)

Inteira: R$ 80

Meia: R$ 40

Arquibancada Leste Esplanada (escanteio próximo ao antigo tobogã)

Inteira: R$ 80

Meia: R$ 40

Arquibancada Oeste Esplanada (escanteio próximo ao antigo tobogã)

Inteira: R$ 80

Meia: R$ 40

Arquibancada Oeste Central (setor coberto)

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60