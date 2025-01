Gustavo Henrique sofre lesão muscular e vai desfalcar o Corinthians

O zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, deve desfalcar o Corinthians por pelo menos duas semanas.

O que aconteceu

Gustavo Henrique sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita durante a pré-temporada. A lesão na coxa do jogador foi informada pela própria comunicação do clube.

Para esse tipo de lesão, o tempo médio de recuperação é de duas semanas. No pior dos cenários, a depender do grau, ele poderá ser baixa por mais de um mês.

O defensor iniciou o processo de recuperação com tratamentos em dois períodos, sob a supervisão do departamento médico.

Na temporada passada, Gustavo Henrique entrou em campo em 35 partidas pelo Timão, mas oscilou na titularidade, inclusive por desgaste físico. Foi apenas na reta final do Brasileirão que ele retomou a posição na zaga.