Giro da rodada: América-MG atropela o Pouso Alegre e vence a primeira pelo Campeonato Mineiro

Diversos jogos agitaram a rodada dos Campeonatos Estaduais nesta quinta-feira. Em Minas Gerais, o América-MG recebeu o Pouso Alegre, pela segunda rodada do Mineiro. Na Arena Independência, o time da casa venceu por 7 a 0, com gols de Jonathas (três), Marlon Lopes, Cauan Barros, David Lopes e Figueiredo.

Com o resultado, o América-MG foi aos quatro pontos e segue na vice-liderança do grupo B. Essa foi a primeira vitória da equipe na competição. Por outro lado, o Pouso Alegre segue na lanterna do grupo C, com nenhum ponto somado.

As duas equipes voltam a campo neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O América-MG recebe o Villa Nova, às 18h30 (de Brasília), na Arena Independência. O Pouso Alegre recebe o Atlético-MG, às 16 horas, no Estádio Manduzão.

O América-MG abriu o placar logo aos sete minutos de jogo. Jonathas recebeu na entrada da área, após belo corta-luz de Martín Benítez, mas foi travado na hora da finalização. O atacante acabou ficando com a sobra e bateu no cantinho para marcar.

Aos 18 minutos, Marlon invadiu a área, recebeu bom passe de Figueiredo e bateu cruzado para anotar o segundo gol do América-MG na partida. Após jogada pela ponta direita, Mateus Henrique cruzou e encontrou Jonathas, que tocou de cabeça para o fundo das redes, aos 31.

Logo na sequência, após erro na saída de bola do Pouso Alegre, Cauan Barros recebeu de Jonathas e bateu firme de fora de área para anotar um belo gol, o quarto do time da casa, aos 32 minutos.

Durante o intervalo, a luz caiu na Arena Independência e atrasou o reinício da partida. Aos sete minutos do segundo tempo, Jonathas recebeu de Fabinho, na cara do gol, e completou seu hat-trick. Já na reta final, Adyson deu lindo passe para David Lopes. O atacante ainda driblou o goleiro antes de marcar o sexto do América-MG, aos 35.

Ainda deu tempo do time da casa marcar o sétimo, aos 44 minutos. Figueiredo avançou pela ponta esquerda, recebeu de Marlon e bateu cruzado para fechar a goleada do América-MG.

Campeonato Gaúcho

O Caxias estreou no Campeonato Gaúcho com vitória sobre o Monsoon, no Estádio do Vale. Nicholas marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para o Caxias, que assumiu a liderança do grupo B. Já o Monsoon fica na lanterna do grupo C.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Caxias visita o Grêmio, às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O Monsoon visita o Pelotas, às 16 horas, no Estádio Boca do Lobo.

Campeonato Goiano

Em Goiás, o Vila Nova recebeu o Goianésia, pela terceira rodada do Campeonato Goiano, no Estádio Olímpico. O time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Bernardo Schappo, e permaneceu na 2ª posição, com sete pontos. O Goianésia, que ainda não venceu na competição, segue na 11ª colocação, com zero pontos.

O Vila Nova volta a campo neste domingo, às 17 horas, quando visita o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. Mais cedo no domingo, o Goianésia recebe o Goiatuba, às 16 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira. As duas partidas são válidas pela quarta rodada do Campeonato Goiano.